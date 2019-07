El Chapo Guzmán es condenado a cadena perpetua en Estados Unidos

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-El narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán fue sentenciado este miércoles a cadena perpetua más 30 años de prisión en la corte de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Los abogados del capo más buscado después de la muerte del colombiano Pablo Escobar, en 1993, anunciaron inmediatamente que apelarán esta condena.

Antes de las 9:15 AM (7:00 AM de Honduras) se presentó a los tribunales de justicia Emma Coronel Aispuro, esposa y madre de dos de los hijos del narcotraficantes. Coronel llegó protegida por un grupo de guardaespaldas, quienes no permitieron que los medios de comunicación se le acercaran.

Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Foto: Agencia AP.



El juicio contra Guzmán inició a las 9:15 de la mañana. "El juez me negó un juicio justo cuando todo el mundo estaba observando", dijo El Chapo ante los tribunales de justicia después de iniciar el proceso de sentencia.

Sin embargo, a eso de las 10:14 AM, el capo escuchó la sentencia del juez Brian Cogan. El narcotraficante pasará el resto de su vida en la cárcel.

Guzmán, de 62 años, fue declarado culpable en febrero de los 10 cargos que enfrentaba, incluyendo la participación en una empresa criminal continua y cargos de tráfico de drogas, entre otros.

Antecedentes

Antes de escuchar la sentencia, Guzmán se quejó de las condiciones de su encarcelamiento y dijo al juez que se le negó un juicio justo. Dijo que el juez federal Brian Cogan no investigó exhaustivamente las denuncias de faltas de conducta de los jurados.



Guzmán dijo a través de un intérprete que el caso estaba contaminado, se le negó un juicio justo a los ojos del mundo entero. Añadió que cuando lo extraditaron a Estados Unidos, esperaba tener un juicio justo, pero sucedió exactamente lo contrario.



Las pruebas mostraron que el cártel de Sinaloa, a las órdenes de Guzmán, pasó de contrabando a Estados Unidos enormes cantidades de cocaína y otras drogas durante sus 25 años al mando, según indicó la fiscalía en documentos judiciales resumiendo el juicio. Su “ejército de sicarios”, añadieron, tenía órdenes de secuestrar, torturar y asesinar a cualquiera que se interpusiera en su camino.



La defensa alegó que Guzmán era víctima de un montaje de otros traficantes, que se convirtieron en testigos del gobierno para conseguir sentencias más suaves en sus juicios.



Desde su extradición en 2017, El Chapo ha estado aislado en su mayor parte del mundo exterior. Conscientes de su historial de fugas de prisiones mexicanas, las autoridades estadounidenses le han mantenido en aislamiento en una cárcel de Manhattan y vigilado de cerca en sus comparecencias en el tribunal de Brooklyn donde se ha instruido su caso.



Los expertos dicen que “El Chapo” probablemente terminará en la prisión "Supermax" del gobierno federal en Florence, Colorado, conocida como la "Alcatraz de las Rocallosas".



A la mayoría de los reclusos de Supermax se les da un televisor, pero su única vista real del mundo exterior es una ventana de 10 centímetros (4 pulgadas). Tienen una interacción mínima con otras personas y tienen todos sus alimentos en sus celdas.



Aunque el juicio estuvo dominado por la figura de Guzmán como un delincuente casi mítico, armado con una pistola con diamantes engarzados y que se mantenía un paso por delante de las autoridades, el jurado no ha oído al propio Guzmán salvo cuando dijo al juez que no declararía.



Sin embargo, las pruebas presentadas durante el proceso apuntan a que su decisión de guardar silencio en el puesto de la defensa va contra su naturaleza: varios testigos dijeron al jurado que le encanta su propia historia de cómo pasó de la pobreza a la riqueza gracias al narcotráfico y siempre estaba interesado en encontrar a un escritor o guionista que la narrara. También hubo reportes de que quería declarar en su defensa hasta que sus abogados le convencieron de lo contrario, de modo que su vista para sentencia es su última oportunidad de ser el centro de atención.



Diga lo que diga, es probable que encaje con la versión de la defensa de que es el chivo expiatorio de otros capos a los que se les dio mejor sobornar a políticos y fuerzas de seguridad mexicanas para que les protegieran mientras el gobierno estadounidense miraba para otro lado.



La fiscalía describe un imperio que financiaba aviones privados, grandes casas en primera línea de playa y un zoo privado. Y las posibilidades de que el gobierno estadounidense pueda cobrar la indemnización de aproximadamente 12,500 millones de dólares son inexistentes.



El abogado defensor Jeffrey Lichtman afirmó hace poco que el caso del gobierno era “todo parte de un juicio espectáculo”.