Trump dice que migrantes pueden "no venir" si no les gustan centros de detención   

WASHINGTON, 3 Jul 2019 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó el miércoles las informaciones de hacinamiento y condiciones precarias en las que se aloja a los migrantes irregulares en los centros de detención y recordó que éstos puede optar por "no venir" al país.



"Si los inmigrantes ilegales no están contentos con las condiciones en los centros de detención construidos o reacondicionados rápidamente, díganles que no vengan. ¡Problema resuelto!", tuiteó Trump.



El comentario del mandatario llega un día después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) advirtiera del "peligroso hacinamiento" en estos centros, en los que se alberga a miles de migrantes que buscan permanecer en Estados Unidos, la mayoría para escapar de la violencia y la pobreza de sus lugares de partida en América Central.



No solo el DHS advirtió de las condiciones en estos centros de detención. Un grupo de congresistas demócratas visitó el lunes dos albergues y denunció hacinamientos en celdas sin agua corriente, y falta de acceso de niños y adultos a medicinas y restricciones para ducharse hasta durante más de dos semanas.



Estas denuncias aumentaron la presión sobre la administración Trump para que cierre estos centros y libere a los migrantes.



La oficina de la inspectora general del DHS publicó el martes su último informe sobre instalaciones y campamentos para los cientos de miles de migrantes que han cruzado la frontera desde México en los últimos meses, la mayoría de ellos en familias.



La inspectora general interina del DHS, Jennifer Costello, urgió al departamento, encargado de la seguridad en la frontera, a "tomar medidas inmediatas para aliviar el hacinamiento peligroso y la detención prolongada de niños y adultos en el Valle del Río Grande (Bravo)".



El informe incluye imágenes tomadas en varios centros de detención de Texas, que muestran a decenas de migrantes, entre ellos niños pequeños, amontonados en celdas.



Costello dijo que el gerente de un centro de detención describió la situación como una "bomba de tiempo" y expresó sus preocupaciones por la seguridad del personal de la agencia y de los detenidos.



Los niños en tres de las cinco instalaciones de la Patrulla Fronteriza no tenían acceso a duchas y carecían de ropa de repuesto, mientras que dos instalaciones no les habían proporcionado comidas calientes, solo sándwiches fríos.



La mayoría de los adultos no se habían duchado en un mes y recibían toallitas húmedas. Algunos detenidos sufrían de estreñimiento después de una dieta a base de sándwiches de bologna, una variedad de emparedado barata y típica de Estados Unidos y Canadá.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó el miércoles las informaciones de hacinamiento y condiciones precarias en las que se aloja a los migrantes irregulares en los centros de detención y recordó que éstos puede optar por "no venir" al país.



"Si los inmigrantes ilegales no están contentos con las condiciones en los centros de detención construidos o reacondicionados rápidamente, díganles que no vengan. ¡Problema resuelto!", tuiteó Trump.



El comentario del mandatario llega un día después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) advirtiera del "peligroso hacinamiento" en estos centros, en los que se alberga a miles de migrantes que buscan permanecer en Estados Unidos, la mayoría para escapar de la violencia y la pobreza de sus lugares de partida en América Central.



No solo el DHS advirtió de las condiciones en estos centros de detención. Un grupo de congresistas demócratas visitó el lunes dos albergues y denunció hacinamientos en celdas sin agua corriente, y falta de acceso de niños y adultos a medicinas y restricciones para ducharse hasta durante más de dos semanas.



Estas denuncias aumentaron la presión sobre la administración Trump para que cierre estos centros y libere a los migrantes.



La oficina de la inspectora general del DHS publicó el martes su último informe sobre instalaciones y campamentos para los cientos de miles de migrantes que han cruzado la frontera desde México en los últimos meses, la mayoría de ellos en familias.



La inspectora general interina del DHS, Jennifer Costello, urgió al departamento, encargado de la seguridad en la frontera, a "tomar medidas inmediatas para aliviar el hacinamiento peligroso y la detención prolongada de niños y adultos en el Valle del Río Grande (Bravo)".



El informe incluye imágenes tomadas en varios centros de detención de Texas, que muestran a decenas de migrantes, entre ellos niños pequeños, amontonados en celdas.



Costello dijo que el gerente de un centro de detención describió la situación como una "bomba de tiempo" y expresó sus preocupaciones por la seguridad del personal de la agencia y de los detenidos.



Los niños en tres de las cinco instalaciones de la Patrulla Fronteriza no tenían acceso a duchas y carecían de ropa de repuesto, mientras que dos instalaciones no les habían proporcionado comidas calientes, solo sándwiches fríos.



La mayoría de los adultos no se habían duchado en un mes y recibían toallitas húmedas. Algunos detenidos sufrían de estreñimiento después de una dieta a base de sándwiches de bologna, una variedad de emparedado barata y típica de Estados Unidos y Canadá.