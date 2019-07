El dalái lama se disculpa tras afirmar que se debe reencarnar en una mujer solo si es atractiva

NUEVA DELHI, INDIA.- El dalái lama dijo "lamentar profundamente" los comentarios que hizo sobre las mujeres en una entrevista la semana pasada con la BBC, en un comunicado difundido este martes por su oficina.



"Respondiendo a una cuestión sobre si su propia reencarnación podía ser una mujer, y sugiriendo que si lo fuera tendría que ser atractiva, Su Santidad realmente no quería ofender", según el texto.



"Lamenta profundamente que la gente se haya sentido herida por lo que dijo y pide sus más sinceras disculpas".



El dalái lama, líder espiritual de los budistas tibetanos que vive exiliado en Dharamsala, en el norte de India, habia dicho en la entrevista que "si viene una dalái lama mujer, tendría que ser más atractiva", dijo. "Si una dalái mujer, oh, oh... entonces gente, creo yo que preferiría no ver esa cara".



El comentario causó revuelo en las redes sociales.



"Su Santidad, un monje en sus más de 80 años, tiene un agudo sentido de las contradicciones entre el mundo materialista y globalizado que recorre en sus viajes y las ideas complejas, más esotéricas, sobre la reencarnación que están en el corazón de la tradición budista tibetana", prosiguió el comunicado.



"Pero pasa a veces que comentarios informales, que pueden ser divertidos en un contexto cultural pierden el sentido en la traducción cuando están en otro (contexto). Lamenta cualquier ofensa que pudo causar", según el documento.



"Durante toda su larga vida, Su Santidad se opuso a la cosificación de la mujer, apoyó a las mujeres en sus derechos y celebró el consenso internacional creciente en apoyo a la igualdad de géneros y al respeto de las mujeres", recordó el texto.