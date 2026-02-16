Donald Trump advierte a secuestradores de Nancy Guthrie de pena de muerte si no aparece viva

Washington, Estados Unidos.- La desaparición de Nancy Guthrie, la madre de la reconocida presentadora estadounidense de NBC, Savannah Guthrie, ha conmocionado al país, luego que se confirmara que la anciana se 84 años fue sacada de su casa en Arizona la madrugada del pasado 31 de enero.
En una corta llamada telefónica con The New York Post, el mandatario aseguró que le dirá al Departamento de Justicia que busque la pena de muerte si Guthrie no aparece con vida.
Al ser cuestionado sobre las consecuencias que podían enfrentar los secuestradores, Trump aseguró que serán "muy, muy severas, las más severas".
Enseguida fue consultado si eso se trataba de la pena de muerte y él reiteró: "La más severa, sí, esa, esa es la verdad".
Trump contactó el pasado 4 de febrero a la presentadora del programa "Today" para brindarle ayuda federal en el caso y desde entonces el FBI ha recuperado guantes e imágenes de las cámaras de seguridad de vecinos para encontrar a los responsables.
"Las oraciones de nuestra nación están con ella y su familia. Dios bendiga y proteja a Nancy", dijo en su momento Trump.
El presidente no se ha pronunciado mucho sobre el caso que ha causado consternación, pues se sabe que la anciana necesita un medicamento para vivir.
Las autoridades del FBI han brindado información del supuestos sospechoso del secuestro y lo han descrito como un hombre que mide entre 1,75 y 1,78 metros de altura y es de complexión promedio.
Además, los investigadores dijeron haber encontrado ADN que no corresponde a Nancy, ni a personas en contacto cercano con ella, en su propiedad.