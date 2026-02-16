  1. Inicio
Hallan ADN en la propiedad de Nancy Guthrie

El departamento de policía sigue recabando pruebas, incluyendo videos de vecinos que podrían ayudar a dar con el paradero de Guthrie

Las autoridades investigan si el ADN está relacionado con el caso.

 Foto: Facebook

Arizona, Estados Unidos.- Las autoridades del Condado de Pima informaron que se encontró ADN que no corresponde a Nancy Guthrie, la madre de la periodista Savannah Guthrie, ni a personas en contacto cercano con ella en su propiedad.

Según el Departamento de policía local, los investigadores trabajan para determinar a quién pertenece el material genético, aunque no revelaron el lugar exacto donde fue hallado.

El hallazgo surge en medio de la investigación en curso, en la que el departamento continúa recabando pruebas, incluyendo videos que podrían estar relacionados con el secuestro de Nancy.

Las autoridades indicaron que enviarán un mensaje adicional a los residentes del vecindario de Guthrie a través de la aplicación Neighbors (vecinos) para solicitar grabaciones de cámaras de seguridad.

Asimismo, el equipo de mantenimiento de piscinas fue visto el viernes en la casa de Guthrie, según confirmó el gerente general de la empresa, Ken Kingan. Se trata de la primera visita de la compañía a la propiedad, realizada a petición de la familia, y con la presencia del Departamento del Sheriff durante el servicio.

Las investigaciones siguen abiertas mientras las autoridades intentan establecer si el ADN encontrado tiene relación con el caso y buscan más pistas que permitan esclarecer los hechos.

