Savannah Guthrie y sus hermanos ofrecen pagar secuestro para recuperar a su madre Nancy

Arizona, Estados Unidos.- Los hijos de Nancy Guthrie, la mujer desaparecida el pasado 31 de enero y madre de la periodista de NBC Savannah Guthrie, se ofrecieron este sábado a pagar a sus posibles secuestradores por su liberación.

"Recibimos su mensaje y lo entendemos. Rogamos que nos devuelvan a nuestra madre para que podamos celebrar con ella. Solo así tendremos paz. Esto es muy valioso para nosotros y pagaremos por ello", dijeron los tres hijos de la desaparecida, Annie, Camron y Savannah, en un video publicado en Instagram.

El viernes, la estación de televisión KOLD recibió un correo electrónico sobre el caso de la mujer de 84 años, y antes de esto se enviaron a medios de comunicación al menos tres notas de supuesto rescate.