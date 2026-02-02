Desaparece la mamá de Savannah Guthrie, presentadora del programa "Today"

Arizona, Estados Unidos.- La mamá de la reconocida presentadora del programa "Today" de NBC, Savannah Guthrie, fue reportada este lunes como desaparecida en Arizona.

El jefe de la policía del condado de Pima, Chris Nanos, informó a los medios de comunicación que al mediodía del domingo 1 de febrero un familiar llamó al 911 para reportar la desaparición de Nancy Guthrie, de 84 años.

Horas más tarde, Savannah, emitió un comunicado sobre lo ocurrido con su madre: "En nombre de nuestra familia, quiero agradecer a todos por sus pensamientos, oraciones y mensajes de apoyo. En este momento, nuestra prioridad es el regreso sano y salvo de nuestra querida madre".

Asimismo, la conductora del famoso programa estadounidense pidió a las personas que cualquier información sobre su madre que se comunique con el Departamento de Policía del Condado de Pima.