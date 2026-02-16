Tres muertos en tiroteo durante partido de hockey en Rhode Island

Nueva York, Estados Unidos.-Al menos dos personas, incluida una niña, murieron y otras tres resultaron heridas este lunes en un tiroteo ocurrido durante un partido de hockey en una pista de hielo de Pawtucket, en el estado de Rhode Island (EE.UU.), donde también falleció el atacante, según reportes de autoridades y medios locales.

Según el canal WJAR, que cita a la Alcaldía, una de las personas fallecidas es una niña y la otra no ha sido identificada.

CNN, que cita fuentes policiales, indica que el suceso parece derivar de una disputa doméstica, puesto que el agresor disparó contra miembros de su propia familia.