Tres muertos en tiroteo durante partido de hockey en Rhode Island

Una de las personas fallecidas es una niña y la otra no ha sido identificada; otras tres personas resultaron heridas en el hecho

  • Actualizado: 16 de febrero de 2026 a las 16:23
Tres muertos en tiroteo durante partido de hockey en Rhode Island

La pista fue evacuada tras el hecho y las autoridades investigan los motivos.

Nueva York, Estados Unidos.-Al menos dos personas, incluida una niña, murieron y otras tres resultaron heridas este lunes en un tiroteo ocurrido durante un partido de hockey en una pista de hielo de Pawtucket, en el estado de Rhode Island (EE.UU.), donde también falleció el atacante, según reportes de autoridades y medios locales.

Según el canal WJAR, que cita a la Alcaldía, una de las personas fallecidas es una niña y la otra no ha sido identificada.

CNN, que cita fuentes policiales, indica que el suceso parece derivar de una disputa doméstica, puesto que el agresor disparó contra miembros de su propia familia.

El suceso tuvo lugar esta tarde durante un partido de hockey entre equipos de un instituto que se celebraba en la pista de hielo cubierta del Lynch Arena de la localidad, agrega el reporte.

El gobernador de Rhode Island, Dan McKee, indicó en X que las autoridades están investigando el tiroteo y que está en contacto con el alcalde, Donald Grebien, así como los cuerpos de policía estatales y locales.

El Buró federal de Alcohol, Tabaco y Armas está asistiendo en la investigación y se han desplazado al estadio numerosos efectivos policiales, de acuerdo con imágenes publicadas en redes sociales.

