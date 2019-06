Foto de migrante salvadoreño y su hija muertos causa indignación mundial

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Desde el Vaticano hasta el Congreso de Estados Unidos y los candidatos a la Casa Blanca, llovieron las expresiones de angustia, empatía e indignación por las fotografías de un migrante y su hijita que murieron ahogados mientras intentaban cruzar el río Bravo desde México para entrar a Estados Unidos sin autorización.



Las fotografías muestran los cuerpos de un hombre y su hija de casi 2 años tendidos boca abajo cerca de la orilla del río. El brazo de ella alrededor del cuello de él, un indicio de que se aferró a su padre en sus últimos momentos. Las fotografías publicadas por el periódico mexicano La Jornada fueron distribuidas a nivel mundial por The Associated Press.



Óscar Alberto Martínez Ramírez y su hija Valeria huían de El Salvador, que está devastado por la violencia. La madre, Tania Vanessa Ávalos, estaba del lado mexicano del río y sobrevivió.

VEA: Dramáticas imágenes del migrante salvadoreño que se ahogó junto a su hija



A continuación, algunas de las reacciones:



Ciudad del Vaticano

El papa Francisco vio las fotografías y se sintió profundamente entristecido, informó un vocero del Vaticano.



“Con inmensa tristeza, el Santo Padre ha visto las imágenes del padre y su hija bebé que se ahogaron el río Bravo cuando trataban de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos”, dijo el vocero interino Alessandro Gisotti en un comunicado.



“El papa está profundamente apesadumbrado por su muerte y reza por ellos y por todos los migrantes que han perdido la vida cuando intentaban huir de la guerra y la miseria”, añadió.



Francisco ha expresado frecuentemente su apoyo a los esfuerzos de México para ayudar a los migrantes, así como ha criticado a Estados Unidos por bloquearlos en la frontera.



Congreso de Estados Unidos

Los principales demócratas del Congreso dijeron que esperaban que las fotografías despertaran la conciencia del gobierno de Trump y presionaran al presidente para que suavice sus esfuerzos para complicar a la gente a entrar a Estados Unidos. Un republicano dijo que las fotografías podrían hacer que el Congreso abordara la crisis en la frontera.



“No representa lo que somos como país. Tenemos obligaciones a la humanidad que se ignoran por completo”, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a The Associated Press durante una entrevista. “Es una manifestación de comportamiento que está afuera del círculo del comportamiento humano civilizado”.



El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, insinuó que Martínez y su hija quizás no hubieran muerto si Trump hubiera aceptado los esfuerzos demócratas para ayudar a los migrantes que huyen de países centroamericanos a entrar a Estados Unidos como refugiados.



Candidatos demócratas

La fotografía también incitó a los demócratas aspirantes a la presidencia a criticar la política migratoria de Estados Unidos.



“Trump es responsable de esta muerte”, tuiteó con un vínculo a la foto el excongresista de Texas Beto O’Rourke.



El senador de Vermont, Bernie Sanders, dijo en Facebook: “Esto es espantoso. La política de Trump de complicar cada vez más la búsqueda de asilo _ y separar a las familias que lo hacen _ es cruel, inhumana y causa tragedias como ésta. Debemos parar las muertes. Debemos restaurar la humanidad en nuestro sistema migratorio”.