Trump estudió dejar inmigrantes en ciudades santuario

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- La Casa Blanca consideró presionar a las autoridades de inmigración para que dejasen en libertad a inmigrantes detenidos y los enviasen a “ciudades santuario” como forma de atacar a la oposición política, confirmaron el viernes tres personas familiarizadas con la idea.



Las fuentes dijeron The Associated Press que el presidente Donald Trump consideró la propuesta en medio de sus batallas con los demócratas sobre la asignación de fondos para su muro fronterizo.



Un funcionario de la Casa Blanca dijo que la idea fue propuesta y rechazada. El funcionario, que pidió preservar el anonimato, dijo que cuando funcionarios del gobierno al Departamento de Seguridad Nacional y otros organismos, éstos rechazaron la idea de plano.



The Washington Post dijo que se mencionó entre otros sitios a San Francisco, el distrito de la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi.



Las ciudades santuario son municipios cuyas autoridades no colaboran con los agentes federales de inmigración para capturar a quienes viven ilegalmente en el país.