Detienen a Assange en la embajada de Ecuador en Londres 

LONDRES, INGLATERRA.-La policía de Londres arrestó el jueves al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en la embajada de Ecuador por no haberse presentado ante un tribunal en 2012, poco después de que la nación sudamericana revocó su asilo.



El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dijo en un tuit que su gobierno tomó la “decisión soberana” de retirar el asilo diplomático a Assange por “violar reiteradamente convenciones internacionales y el protocolo de convivencia”.



Assange se refugió en la legación diplomática en agosto de 2012 y no había salido de ella desde entonces.



“Hoy anuncio que la conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange, las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador, y sobre todo la transgresión de los convenios internacionales han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable”, afirmó Moreno en un comunicado en video publicado en Twitter.



El abogado ecuatoriano de Assange, Carlos Poveda, afirmó en Quito: “fue una decisión arbitraria discrecional, una afectación al debido proceso. El Estado ecuatoriano es soberano, sí, pero la soberanía no le limita a que se respete los derechos humanos de una persona que estaba en condición de asilado”.

Rafael Correa, expresidente ecuatoriano que le concedió el asilo, tuiteó: “decisión soberana, bonita etiqueta para la traición, la entrada de policía extranjera en nuestra Embajada, y la entrega de un ciudadano ecuatoriano. ¡Pocas veces se ha visto tanta cobardía y miseria humana! La historia será implacable con los culpables de algo tan atroz”.



La detención estuvo motivada por una petición de extradición de Estados Unidos y una acusación de que incumplió los términos de su libertad condicional, explicó Jennifer Robinson, que forma parte del equipo legal de Assange.



En un tuit, Robinson confirmó que Assange "ha sido arrestado no solo por violar las condiciones de su libertad condicional sino en relación con una solicitud de extradición de Estados Unidos”.

El año pasado, el Departamento de Justicia estadounidense reveló involuntariamente la existencia de un caso penal confidencial contra el activista australiano en un documento judicial. No está claro qué cargos se le imputan.

“Estamos al tanto de los reportes sobre la detención de Julian Assange por parte de las autoridades de Gran Bretaña”, dijo el jueves el vocero del departamento, Marc Raimondi, en un comunicado.



Según la policía, Assange está “arrestado en una comisaría del centro de Londres donde seguirá hasta su comparecencia ante el Tribunal de Magistrados de Westminster tan pronto como sea posible”.



Un video publicado en internet por Ruptly, la agencia vinculada a Russia Today, mostró unos cinco o seis hombres vestidos con traje escoltando a la fuerza a Assange fuera de la sede diplomática, rodeándolo mientras bajaban las escaleras y subían a una camioneta de la policía.

Los policías fueron invitados a entrar al edificio por el embajador luego de que el gobierno de Ecuador retiró el asilo a Assange, dijeron las autoridades.



Assange llevaba años sin salir de la embajada alegando que, si abandonaba terreno diplomático ecuatoriano, podría ser detenido y extraditado a Estados Unidos en presunta represalia por la publicación de miles de cables militares y diplomáticos clasificados a través de WikiLeaks.



Por otra parte, poco después de conocerse la detención de su fundador, WikiLeaks acusó a "poderosos actores", incluyendo la CIA, de una "sofisticada" trama para deshumanizarlo.

"Este hombre es un hijo, un padre, un hermano. Ha ganado docenas de premios de periodismo. Ha estado nominado al Premio Nobel de la Paz cada año desde 2010. Poderosos actores, incluyendo la CIA, están implicados en un sofisticado esfuerzo para deshumanizarlo, deslegitimizarlo y encarcelarlo. #ProtectJulian (#ProtejanaJulian)", explicó en un tuit, acompañado de una foto de Assange.



El secretario británico de Exteriores, Jeremy Hunt, dio las gracias a Moreno por desbloquear el impasse, y dijo en Twitter que Assange "no es un héroe y nadie está por encima de la ley”.

La detención se produjo un día después de que WikiLeaks acusó al gobierno de Ecuador de una "amplia operación de espionaje” contra Assange.



WikiLeaks denunció la grabación secreta de las reuniones que mantuvo con sus abogados y un médico durante años. En un comunicado en Twitter, sostuvo que Ecuador anuló el asilo político a Assange de forma ilegal “violando la ley internacional”.