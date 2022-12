La verdad detrás del video viral de Messi: “Qué mirás, bobo”

Y es que al parecer Weghorst se acercó a Messi, según él, con la intención de darle la mano y pedirle la camiseta, pero este se negó.

En esas segundas imágenes se ve al jugador neerlandés discutiendo con los argentinos Lautaro Martínez y el ‘Kun’ Agüero, que está en Qatar ejerciendo de comentarista y fue este quien asegura que Weghorst en actitud provocativa miraba desde la distancia y le decía ‘Eh, Messi, eh, Messi’.

Ahí fue cuando el astro argentino le dijo su ya famoso “Qué mirás, bobo”.

Weghorst por su lado habló sobre el incidente y dijo “quise darle la mano después del partido. Le tengo mucho respeto como jugador de fútbol pero él tiró mi mano a un lado y no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona, estoy realmente decepcionado”, relató el jugador.