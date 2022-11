Said Martínez y Walter López, un pedazo de Honduras en Qatar

Said Martínez como 4.º árbitro y Wálter López como 5.º árbitro hicieron historia al convertirse en los árbitros de origen hondureño que fueron seleccionados por la FIFA para el Mundial de Qatar 2022.

Este choque, no tan atractivo en el menú mundialista, finalizó con el primer empate 0-0 en la justa mundialista.

Pero este día en el partido Dinamarca vs. Túnez, por el Grupo D, la cuarteta arbitral estaba conformada por dos intrépidos catrachos que elevaron a lo más alto el orgullo catracho.

DOHA, QATAR.- A las 7:00 de la mañana de este martes se marcó nuevamente la historia en el arbitraje de Honduras porque Said Martínez y Walter López rompieron la sequía de 12 años, equivalentes a tres copas del mundo, sin la presencia de hondureños en mundiales.

A la fiesta grande del deporte rey en el mundo, Honduras no clasificó tras una pésima eliminatoria que terminó con tres técnicos diferentes en la H y con más pena que un fútbol puro o gloria.

Pero el 19 de mayo del corriente año, la FIFA dio a conocer la lista de los árbitros que formarán parte del Mundial y en la larga selección de referís se encuentran dos hondureños: en la principal de 36 elegidos figura Héctor Said Martínez, mientras que entre los 69 asistentes de banda se encuentra Walter López.

Con esto los jueces del fútbol se convirtieron un pedazo de Honduras en Qatar 2022 que recién comienza.

También hay que recordar que Said en 2021 fue nombrado por la IFFHS como el mejor árbitro de la Concacaf.



