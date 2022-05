Said Martínez celebra entre llanto: “La gente no sabe lo que ha costado... se puede soñar”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Despertó a sus seres queridos para darles la noticia y fundirse en un abrazo que sintetizó la emoción que significa ser el primer árbitro hondureño que dirigirá en la Copa del Mundo.

“Cuando recibí la llamada de Walter López, mi asistente, y comencé a ver los mensajes... entonces desperté a mi esposa y le dije: ‘Mi amor, estamos en el Mundial’. También desperté a mi hija y nos abrazamos”, revela a Fenafuth el juez mundialista, Said Martínez.

Este jueves ha sido oficialmente elegido para dirigir en el Mundial de Qatar.

“Usted (le dijo a Edwin Banegas, jefe de prensa de Fenafuth) más que nadie sabe lo que esto ha costado, de dónde vinimos, cuántas lágrimas y sudor hemos derramado por esto que llamamos arbitraje. Hoy me siento con muchos sentimientos encontrados porque esto ha sido un proceso de años”, contó el juez de 30 años de edad.

Por supuesto que no pudo escapar a la nostalgia.

¿Cómo se ve y qué le diría al Said niño? Llora y atragantado por la melancolía afirma: “Me mató con esa pregunta porque han sido años difíciles, dejé mi familia, mi trabajo, mis estudios de la universidad por el arbitraje y hoy la gente no sabe lo que ha costado. Pero yo le diría a ese niño que se puede soñar, que las cosas se pueden lograr con las manos limpias, que no se deje decir que nunca lo puede lograr, que busque siempre hacer lo correcto y que nadie lo pare de triunfar”.

Por eso, afirma, “hoy me veo muy fuerte, agradecido con Dios y con hambre de éxito”.

El Matemático recordó cuando se vino de su natal Tocoa y también cuando estuvo a punto de abandonar el silbato.

“Hacía pruebas físicas en San Pedro Sula y no dirigía a lo largo del torneo de segunda división, ni siquiera para sacar el dinero de mi siguiente prueba. Allí decidí: No sigo en esto, me retiro, con solamente 16 años y cinco años de carrera. Estuve al borde de mi retiro antes de venirme para Tegucigalpa, cuando era un árbitro joven en Tocoa y no veía posibilidades”, contó.

El tocapito expresó que este logro “no es algo personal, sino de muchas personas que han estado atrás de este proceso, esperando que Said Martínez sea colocado en la lista final” del Mundial.

El árbitro reconoció que sabía que estaba considerado para ir a Qatar, pero que debía ganarse el boleto con sus actuaciones en las últimas competencias internacionales.

“Sabía que esto era grada a grada, partidos de premundiales menores de Concacaf, mundiales menores, eliminatoria, Liga de Campeones, Copa Oro, partidos en los que FIFA nos estaba viendo directamente, como la Copa Árabe en Qatar.

Fuimos evaluados en cada uno de estos torneos en los que no podía fallar”, cerró.