Luis Enrique en Twitch: “Ninguno de los semifinalistas es mejor que España”

“Siento que hemos perdido una oportunidad muy buena porque el grupo de jugadores era muy bueno. He mirado los semifinalistas y no veo ninguno mejor que España”, se lamentaba el asturiano comparando a la Roja con Argentina, Croacia, Francia y Marruecos.

El antiguo técnico de FC Barcelona, Roma o Celta de Vigo, también se sinceró respecto al final de su etapa con la Selección.

“Había firmado un contrato de cuatro años. Después del Europeo me dijeron que les gustaría renovar y yo les dije que era mejor acabar el Mundial”, confesó.

“En mi caso no hay indemnización, no ha habido ni negociación. Simplemente me comunican que no va a haber ninguna oferta, por lo que yo no tengo que tomar ninguna decisión. Super satisfecho con lo que he hecho y contento de haber pertenecido a la Selección estos cuatro años”.