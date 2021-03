Migrantes hondureños bajo condiciones inhumanas en EEUU

Redacción

LAREDO, ESTADOS UNIDOS.- La vicecanciller hondureña Nelly Jerez, viajó a hacia Estados Unidos para visitar un centro de detención en donde cientos de migrantes hondureños se encuentran retenidos por autoridades migratorias de ese país.



En una entrevista con un canal local, la funcionaria contó detalles de las condiciones inhumanas en las que se encuentran los hondureños que emprendieron esta travesía hacia la nación norteamericana, siendo víctimas de malos tratos por parte de las autoridades y quedando peligrosamente expuestos ante el covid-19.

Jerez viajó hacia el centro de detención cercano a la frontera estadounidense con México en Laredo, Texas, en donde informó que han fallecido ya dos migrantes guatemaltecos que estaban albergados en este lugar.



Asimismo, adelantó que visitaría otros lugares en donde se encuentran varios hondureños que fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza.



La vicecanciller explicó que el propósito de su visita es constatar las medidas de protección, el tema de derechos humanos y ver el apoyo que le pueden brindar a las familias.



"Ayer estvimos en la zona de McAllen haciendo todo un recorrido verificando y viendo todos los temas de protección de los hondureños. La gran mayoría de ellos que habían sido detenidos, ya retenidos en esa área de procesamiento, justo en la zona de Hidalgo fueron llevados a caridades católicas, donde se les dio el seguimiento para que ellos pudieran recibir sus alimentos, su comida, su médico y algunos ya pues fueron trasladados hacia los sitios específicos donde ellos van a ir", explicó la diplomática.

Jerez detalló que aquellos detenidos que no cumplan con condiciones para ser albergados en territorio estadounidense serán retornados al país y reveló que varios de los migrantes hondureños denunciaron que tuvieron que realizar pagos para poder llegar hasta la frontera.

Más del 70% son hondureños

Según las aproximaciones realizadas por el equipo de trabajo de la vicecanciller, en estos centros de detención en Estados Unidos hay una cantidad de al menos 400 migrantes de diferentes nacionalidades, de los cuales el 70% son hondureños.



Jerez indicó que la frontera por el lado de Texas es un punto de alta convergencia entre la nacionalidad hondureña, sin embargo, señaló que las personas provenientes de Guatemala y México también representan un alto porcentaje.



Nelly Jerez hizo un llamado a la población para que no sigan esta ruta, debido a los peligros y las dificultades que representa para los migrantes, pues durante su intervención en un noticiero televisivo contó que la Patrula Fronteriza ha tenido que rescatar a estas personas.



"La Patrulla Fronteriza nos comentaba que a ellos les ha tocado recoger a varias personas que andan perdidas, andan deshidratadas, han rescatado personas que a Dios gracias que no han muerto ahogadas en esta zona donde justo estamos ahorita, en donde se da la mayor cantidad de defunciones".



La vicecanciller detalló que la zona comprendida entre Nuevo Laredo y McAllen es el principal punto por donde ingresan los migrantes hondureños y especificó que para obtener mayores detalles de la cantidad de compatriotas que son retenidos por las autoridades se puede ingresar a la página web de la Patrulla Fronteriza, donde mensualmente se actualizan las cifras.

Identificación de los hondureños

Ante la aglomeración de personas y la falta de espacios dentro de estos centros de detención, Jerez indicó que la principal prioridad para ellos es identificar a todos los hondureños para sacarlos de estos lugares lo más pronto posible.



Al borde de las lágrimas, Nelly Jerez relató el impacto que le produjo ver a varios menores de edad en estos centros de detención, principalmente ver a una madre de tan solo 16 años de edad junto a su bebé de 3 meses.

"No es fácil ver a nuestra gente, no es justo el sacrificio de nuestra niñez, aquí hay una bebé de 3 meses y su madre de 16 años, el llamado a la población es que no se arriesguen".