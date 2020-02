Katerine Valderramos, la capitalina que impregna su sello catracho en EEUU

Texto: Yeny Sarmiento| Video: Fede Ramos

SAN FRANCISCO, ESTADOS UNIDOS.-De niña Katerine Valderramos siempre deseó tener una de esas hermosas agendas personalizadas llenas de detalles y estilo, pero la situación económica de sus padres no se lo permitía. Hoy desde San Francisco, Estados Unidos, esta joven hondureña no solo crea delicadas agendas, también le impone su sello catracho.



La joven capitalina migró a Estados Unidos en 2018 para reunirse con su prometido -ahora esposo- quien ya residía en San Francisco. Comenta que lo más difícil -al migrar- fue dejar a su familia, "irse a vivir a otro país no fue fácil", sin embargo, el amor lo puede todo. "Encontré a Juan Carlos, el amor de mi vida y eso no son cosas que no pasan siempre".

"Aunque llegué a este país de manera legal, eso no quita el hecho de que el corazón se me hace chiquito al recordar a mi familia en Honduras. Eso cuesta, duele, pero es parte de crecer y de avanzar", agrega la talentosa capitalina.

Katerine nos confiesa que migró a Estados Unidos para ir tras el amor.

Lo que más extraña: "A mi familia, los

extraño inmensamente".





Aunque es periodista de profesión, tras instalarse en Estados Unidos recordó su afición por la organización del tiempo y fue así como surgió la idea de emprender Shika, palabra que en lenca significa "verde".



Katerine revela a EL HERALDO que ama todo lo que tiene que ver con la papelería. "Soy muy organizada y siempre deseaba una de esas agendas con diseño, pero mi familia no podía comprármelas".

Ya sea para organizar proyectos, vacaciones, viajes o el día a día, los diseños de esta emprendedora son ilustrados con el toque de artistas hondureños, entre ellos Alexandra Henríquez y Gerardo Mendoza.

"Yo les indico lo que quiero para algún proyecto específico y ellos me mandan hermosas piezas donde plasman su toque artístico, eso hace único el producto final", dice orgullosa.

El Barco Hundido, un atractivo turístico de Roatán, es parte de las hermosas ilustraciones de Shika.



Todo con toque catracho

El primer diseño que lanzó la emprendedora hondureña fue HN. "Es una agenda que está basada en mi país y me inspiré mucho en la jerga hondureña". De ahí que las divisiones de la agenda tengan frases como "ponete pilas", "Ni muy muy, ni tan tan", "cuentas claras, amistades largas", "lo tengo en la punta de la agenda" y otras frases muy catrachas.

Entre sus clientes tiene a compatriotas, mexicanos y estadounidenses, de distintas profesiones, y parte de lo que más les atrae es precisamente las frases y su significado. La hondureña ya logró sacar su segunda línea de productos centrada en la organización de bodas (wedding planner).

Katerine no descarta seguir ampliando su trabajo, tarea que tiene el apoyo incondicional de su esposo Juan Carlos, a quien describe "como su motor". "Hoy tengo inmensos sueños, metas y anhelos, siempre pensando de qué manera puedo ayudar a mi familia, a mi país".

Algunos de los detallados productos que ha elaborado la emprendedora catracha.





A través de su emprendimiento, la catracha no solo está llevando a cabo su sueño, también lo hace de la mano de talentosos jóvenes artistas catrachos que radican en Estados Unidos.