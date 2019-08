Matan a hondureña dentro de su apartamento en Austin, Texas

Redacción

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Una hondureña fue encontrada asesinada el fin de semana en su apartamento en Austin, Texas, informaron este lunes autoridades estadounidenses.



La víctima fue identificada como Vanessa Martínez (40), originaria de la colonia Nueva Esperanza, municipio de Danlí, El Paraíso, y quien deja a tres hijos.



La hondureña había migrado a Estados Unidos hace unos 25 años, donde conformó una familia.



Hasta ahora las autoridades no han confirmado los detalles del crimen contra Vanessa Martínez, quien al momento de ser asesinada estaba sola



La compatriota fue encontrada sin vida por su hija dentro de la bañera del apartamento, al filo de las 10:00 pm.



Las autoridades de Austin dijeron que tenía varias heridas en el cuerpo, lo que le habría segado la vida.

Sospechan que mexicano mató a hondureña

La hondureña estaba casada con un mexicano, quien no se encontraba en el apartamento al momento del horrendo hallazgo. Sin embargo, hasta el momento se desconoce su paradero por lo que las autoridades sospechan que podría estar involucrado en el crimen.



"De su esposo mexicano aún no se sabe nada, solo que salió en un carro de color rojo, por lo que las autoridades lo andan buscando", relató una prima de la víctima.



Según el relato de los vecinos de Vanessa Martínez, al menos seis hombres habrían ingresado al lugar y luego se escucharon varias detonaciones por arma de fuego.

Martínez en vida durante un festejo junto a sus tres hijos. Foto: Facebook.





La víctima tenía una hija de 18 años, un varón de 15 y un pequeño de 10, quienes al momento del crimen no se encontraban en el lugar ya que habían conseguido un empleo de verano.

Familia quiere despedirse de compatriota asesinada

La madre de Martínez, quien tiene muchos años de no ver a su hija, quiere darle el último adiós, sin embargo el alto costo de repatriación no se lo permite, por lo que la familia solicitan a Cancillería hondureña que realice el trámite.



"Son muchos años de no mirarla...quiero que nos colaboren", dijo María Martínez, una de las tías de la hondureña asesinada, o en su defecto que le proporcionen una visa humanitaria a la madre de Vanessa Martínez para que pueda verla por última vez.



La hondureña asesinada tenía planes de venir a Danlí el próximo año, pero sus sueños fueron truncados de golpe.

Su crimen se suma a la lista de compatriotas, especialmente de mujeres, que han perdido la vida en el extranjero y en la mayoría de casos a manos de su propia pareja.