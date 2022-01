Honduras pierde 0-2 ante Canadá y "Bolillo" no tiene síntomas de querer renunciar  

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Los aires de un posible triunfo que respiraba la afición catracha aferrada a la posibilidad de una victoria que era el camuflaje perfecto para creer en Qatar, fueron destrozados por la Selección de Honduras que volvió a perder 0-2 ante Canadá en el estadio Olímpico.



Al parecer el llamado del "Bolillo" Gómez fue otra mala decisión de la Fenafuth. El técnico colombiano sigue sin poder ganar con la H, ya son cuatro partidos perdidos al hilo.



El autogol de Denil Maldonado a los 10 minutos del primer tiempo derrumbó el último eslabón esperanzador que se tenía para ganar el partido de esta eliminatoria, que por los momentos la Bicolor está estacionada en las derrotas.



A los 72 Jonathan David puso la lápida sobre Honduras y con un 2-0 a favor de la visita, Honduras saluda su peor momento futbolístico.



El elenco nacional no aprovechó la localía, no se hizo respetar, le faltaron y el respeto y el "Bolillo" no tiene ni síntomas de querer renunciar.



De los nueve partidos que se han jugado de la eliminatoria, la H ha empatado tres y perdido 9, lo que sólo la mantiene con tres puntos en el sótano de la tabla de posiciones.



Mientras tanto Canadá está en primer lugar con 19 puntos y tiene su boleto casi listo para Qatar.



Alineaciones:

Honduras: Buba López, Quayé, Denil Maldonado, Maynor Figueroa, Diego Rodríguez; Kervin Arriaga, Alfredo Mejía, Edwin Rodríguez; Alberth Elis, Choco Lozano y Romell Quioto.

Canadá: Milan Borjan; Alistair Johnston, Samuel Adekugbe, Steven Victoria, Samuel Piette; Junior Hoilett, Taj Buchanan, Atiba Hutchinson, Cyle Larin; Scott Kennedy y Jonathan David.