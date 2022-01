Jorge Cálix: "Si es preciso, repitamos la votación"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El diputado Jorge Cálix dijo este lunes que está dispuesto a repetir las elecciones para nombrar a la junta directiva en propiedad del Congreso Nacional y así llamar a la paz en Honduras.



En un video compartido a los medios de comunicación, el diputado disidente de Libre reiteró que "fui elegido presidente del Congreso de forma democrática por una mayoría de diputados que tienen la misma legitimidad y el mismo mandato que la presidenta Xiomara Castro".

El parlamentario, a quien un grupo de 79 diputados ratificó como presidente del Congreso Nacional en una polémica sesión realizada en el club social de bosques de Zambrano, expresó nuevamente que respetará la agenda de la mandataria Xiomara Castro de Zelaya.



Cálix invitó a Castro a que juntos deroguen las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), el Código Penal, la Ley de Secretos y emprender "una lucha frontal contra la corrupción y el narcotráfico".

En cuanto al acuerdo entre Libre y el Partido Salvador de Honduras en el que se entregaría la presidencia de la junta directiva del Congreso el PSH, Cálix aseguró que “ya no era sostenible, porque cómo lo señaló el propio Salvador Nasralla, Libre y PSH apenas obtuvieron 60 (votos), no alcanzamos los 65 votos necesarios para obtener y ganar la presidencia del Congreso, tras esto y animado por varios compañeros y compañeras de Libre, buscamos los votos para llegar a la presidencia del Congreso”.



Seguidamente aseveró que desconoce si “"el diputado Luis Redondo buscó los votos de los compañeros y compañeros, lo que sí sé es que no obtuvo los votos suficientes. Yo busqué los votos de todas las fuerzas políticas, el resultado es el que ya vimos todos. Una victoria sin precedentes”.



"Si es preciso, repitamos la votación. Me someto, cuando quieran, de nuevo, al escrutinio de los diputados. Si hay dos planillas, sometámoslas a votación a las dos de nuevo”, recomendó.