"Estamos descartando la posibilidad de que mi hija esté en el mar": Padre de Angie Peña

ISLAS DE LA BAHÍA, HONDURAS.- Llegó el sexto día de búsqueda de la joven Angie Samantha Peña Melgares (22) y aún no hay ninguna pista de su paradero. Cientos de millas náuticas han sido recorridas y el rastreo aéreo no se queda atrás, sin embargo, desde el 1 de enero del presente año, no hay ni siquiera un indicio de ella o de la moto acuática que conducía cuando disfrutaba de sus vacaciones en Roatán, Islas de la Bahía, en la zona insular de Honduras.



Walter Peña, padre de la joven capitalina, se encuentra desesperado, pues junto al resto de su familia se ha mantido en constante búsqueda y el tiempo corre, por lo que ahora solicitan a las autoridades enfocar las labores en tierra firme, pues albergan la esperanza de que la profesional de negocios se encuentre con vida, pero probablemente, retenida contra su voluntad.

VEA: Testimonio de pescadores rescatados será clave en el caso de Angie Peña, dice Copeco



"Yo les pido que hagan la búsqueda terrestre, porque ya en el mar es difícil. Ayer (miércoles) recorrimos más de 100 millas náuticas, se sobrevoló todas las costas beliceñas, también las mismas embarcaciones que salieron hoy hicieron un rastreo por Omoa, Cortés, hasta llegar a Punta Sal y tampoco se encontró nada", dijo esta mañana el preocupado progenitor en un canal de televisión.



"No hay indicios de que mi hija pueda estar en el mar, eso indica de que pudo ser un caso de rapto o un caso de trata de personas porque no se encuentra incidios. Ayer anduvieron 10 buzos especializados que fueron a buscar a mi hija en los arrecifes a ver si estaba mi sumergida, no se encontró el jet sky, no se encotró un daño a los corales por colisión, nada. No aparece algún chaleco, una prenda, nada", continuó.

ADEMÁS: Jóvenes hondureños se suman en apoyo a Angie Peña vía redes sociales



En ese sentido, aunque las cámaras de seguridad aledañas a la playa muestran a la joven abordar el vehículo acuático y partir en dirección al mar, la familia Peña Melgares no descarta que haya regresado por otro punto, presionada por sus captores, o que haya sido llevada a tierra firme en otro sector del país.



"Yo le pido a las autoridades de mi país, al comisionado Julián Pacheco Tinoco, que por favor, interponga sus oficios para dar con el paradero de mi hija, que nos enfoquemos en la búsqueda terrestre. Se le había dado prioridad a la búsqueda marítima por la vida, pero estamos descartando toda posibilidad de que mi hija esté en el mar", reafirmó el padre de Angie.

Postura de Copeco

Por su parte, el subcomisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) en Islas de la Bahía, Andy López, dijo que no pierden la esperanza de realizar un rescate exitoso pese a los días transcurridos, pues ya hay precedente de casos en los que incluso ha pasado más tiempo.



"Como lecciones aprendidas en años anteriores yo tuve la experiencia de poder tener incluso rescates de nueve días, entonces soy bien optimista de poder tener resultados en más tiempo", declaró.

LE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es Angie Samantha Peña, cómo desapareció en Roatán y cómo avanza su búsqueda?