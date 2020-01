Wilmer Crisanto: "No le guardo rencor a nadie, yo no tengo enemigos"  

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Wilmer Crisanto se ha pronunciado sobre los gritos racistas que sufrió en la primera fecha del torneo Clausura ante Platense.



El futbolista de Motagua recibió algunos gritos de "mono" en el estadio Excélsior de Puerto Cortés, algo que nunca se imaginó que iba a tener que vivir.



"Espero que esto cambie. Hoy me tocó a mí y espero que todo sea para bien, en Platense tengo amigos y ellos no tienen culpa. Yo tampoco le he hecho nada a nadie, simplemente me decido a jugar. Ellos verán en qué poder mejorar para que ese tipo de personas no entren a un estadio a burlarse de una persona", fueron sus primeras palabras antes del entrenamiento de hoy en el azul.

Crisanto resalta que creció rodeado de gente blanca y asegura que siempre se ha sentido amado.



"Hay un Dios que vino a morir por nosotros y en el cual dejó claro que nos debemos amar unos con otros. Yo me crié con gente blanca, crecí con gente blanca y la verdad que ellos me aman. Yo no tengo enemigos y la verdad que está feo que pase", explicó Crisanto.



Y agrega: "No le guardo rencor a nadie. Si guardara rencor mis oraciones no se escucharían, he sido muy bendecido. Podés tener una buena educación pero si no tenés a Dios, no sirve de nada".



Wilmer Crisanto ha reconocido que tiene muy claro que es una figura pública y que sin duda está expuesto.“Esto debe cambiar de una u otra manera en todo los aspectos, yo solo te digo, el preocupado soy yo. Hablo por mi raza, han de estar viviendo un momento de intimidad o malo, porque no se le puede decir de otra manera, hoy me toca a mí, soy figura pública, la voz se ha escuchado, he sido víctima, pero bueno, espero que esto cambie”, detalló.



“Me tocó a mí, de pronunciarse, te puedo decir qué hacer para que esto pare, creo que desde que estás vos con ese colorcito, ya entrás a un racismo, de todo corazón espero que esto cambie. Lo bueno de esto es que siempre te marca, hay algo de lo que me siento contento y es que me siento acuerpado por mucha gente, saben quién es Wilmer, saben cómo soy de persona”, afirmó.

