Muere Martha Rosales, madre de hondureña fallecida tras ser atropellada en Miami

La mujer sufría una enfermedad terminal, sin embargo, la muerte de su hija aceleró su mal estado de salud, lo cual terminó con su vida en Miami

  • Actualizado: 06 de enero de 2026 a las 06:39
Martha Rosales, de 42 años de edad, murió de manera natural tras que su hija falleciera en agosto de 2025 tras ser atropellada por un vehículo.

Foto: Cortesía.

Miami, Estados Unidos.- El dolor que dejó la muerte de su hija terminó por quebrantar su salud. Martha Rosales, de 42 años, madre de la joven hondureña Sthefany Michelle Reconco, falleció en las últimas horas en Miami, Estados Unidos, por causas naturales, confirmaron familiares.

De acuerdo con allegados, a Rosales le había sido diagnosticada una enfermedad terminal, la cual se agravó tras la trágica pérdida de su hija, quien murió atropellada el pasado 31 de agosto en territorio estadounidense. Desde entonces, su estado de salud se deterioró progresivamente, hasta no lograr sobreponerse al impacto emocional del hecho.

Sthefany Michelle Reconco, originaria de Honduras, perdió la vida luego de ser embestida por un vehículo en Miami, un caso que generó conmoción tanto en la comunidad hondureña en Estados Unidos como en su país natal.

La joven era descrita por sus cercanos como una persona trabajadora y con proyectos de superación personal, según reseñas publicadas tras el suceso.

Martha Rosales era originaria del barrio San Rafael, en la ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho. Su caída enluta nuevamente a una familia que en pocos meses se enfrentó a dos pérdidas irreparables, marcadas por el drama de la migración y la violencia vial en el extranjero.

Familiares y amigos han expresado mensajes de solidaridad, recordando a madre e hija como víctimas de una cadena de tragedias que comenzó con el fatal atropello y culminó con el deterioro de la salud de Rosales, quien no logró recuperarse del profundo golpe emocional.

