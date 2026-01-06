Muere Martha Rosales, madre de hondureña fallecida tras ser atropellada en Miami

Miami, Estados Unidos.- El dolor que dejó la muerte de su hija terminó por quebrantar su salud. Martha Rosales, de 42 años, madre de la joven hondureña Sthefany Michelle Reconco, falleció en las últimas horas en Miami, Estados Unidos, por causas naturales, confirmaron familiares.

De acuerdo con allegados, a Rosales le había sido diagnosticada una enfermedad terminal, la cual se agravó tras la trágica pérdida de su hija, quien murió atropellada el pasado 31 de agosto en territorio estadounidense. Desde entonces, su estado de salud se deterioró progresivamente, hasta no lograr sobreponerse al impacto emocional del hecho.

Sthefany Michelle Reconco, originaria de Honduras, perdió la vida luego de ser embestida por un vehículo en Miami, un caso que generó conmoción tanto en la comunidad hondureña en Estados Unidos como en su país natal.

La joven era descrita por sus cercanos como una persona trabajadora y con proyectos de superación personal, según reseñas publicadas tras el suceso.

Martha Rosales era originaria del barrio San Rafael, en la ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho. Su caída enluta nuevamente a una familia que en pocos meses se enfrentó a dos pérdidas irreparables, marcadas por el drama de la migración y la violencia vial en el extranjero.