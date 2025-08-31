Así fue el atropellamiento de la hondureña Michelle Reconco en Miami

Familiares y amigos de Stefhany Michelle Reconco Rosales, una joven hondureña originaria de Juticalpa, Olancho, se encuentran de luto tras la noticia de su fallecimiento, luego de que la joven perdiera la vida en un trágico accidente vial ocurrido en la ciudad de Miami, Estados Unidos. ¿Qué se sabe de este caso?