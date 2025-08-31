Así fue el atropellamiento de la hondureña Michelle Reconco en Miami

Familiares y amigos de Stefhany Michelle Reconco Rosales, una joven hondureña originaria de Juticalpa, Olancho, se encuentran de luto tras la noticia de su fallecimiento, luego de que la joven perdiera la vida en un trágico accidente vial ocurrido en la ciudad de Miami, Estados Unidos. ¿Qué se sabe de este caso?
Stefhany Michelle Reconco, de aproximadamente 25 años, según medios de comunicación locales, perdió la vida tras ser atropellada por un vehículo, cuyo conductor se dio a la fuga.
El hecho se reportó a eso de las 5:30 a.m. del domingo en la avenida 32 del noroeste, justo afuera del 809 Miami Lounge en el noroeste de Miami-Dade.
Reportes indican que el conductor implicado huyó de la escena del accidente. Otro medios señalaron que la joven iba saliendo de una discoteca en Miami cuando ocurrió el hecho.
Las autoridades describen el vehículo sospechoso como un Cadillac Escalade blanco, de cuatro puertas, modelo 2014-2020, con posibles daños en la parte delantera.
La Oficina del Sheriff de Miami-Dade confirmó que los agentes encontraron a la víctima golpeada y, aunque fue trasladada de urgencia al hospital, lamentablemente falleció poco después.
Vecinos del área, que prefirieron no identificarse, indicaron que la zona suele ser caótica por la noche debido a las grandes multitudes que asisten al 809 Miami Lounge, cercano al lugar del accidente.
Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre el lugar exacto donde ocurrió el accidente, ni se conoce públicamente el paradero del conductor responsable.
Aproximadamente 13 horas antes de que se informara sobre su fallecimiento, Stefhany compartió una historia en redes sociales donde se le ve en compañía de un hombre y una mujer, posibles amigos de ella.
Familiares han expresado su pesar en redes sociales, recordándola como una buena persona, una gran amiga y un ser humano servicial. Muchos lamentan el vacío que deja su repentina partida.