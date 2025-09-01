Migrantes hondureños hieren en el cuello a un hombre en Saltillo, México

La víctima, identificada como Edgar Iván “N”, fue dada de alta el pasado 30 de agosto después de recibir atención médica especializada.

Saltillo, México.- Tras más de una semana hospitalizado en estado delicado, un joven de oficio albañil logró sobrevivir a una agresión con arma blanca en el cuello presuntamente cometida por un grupo de migrantes hondureños que operan en la colonia Panteones, en Saltillo, en México.

Aunque los médicos advirtieron que debe mantener cuidados extremos por la lesión en una vena, actualmente enfrenta dificultades para hablar como secuela del ataque.

De acuerdo con el relato del joven, el hecho ocurrió la tarde del lunes 25 de agosto, cuando salió de su casa en la colonia Antonio Cárdenas con rumbo al domicilio de su hermana.

Al caminar por la calle Bordo del Ferrocarril, fue interceptado por dos hombres a quienes identificó como Edgar y otro apodado “El Hondureño”, presuntos consumidores de drogas.

Según la denuncia, los sujetos le reclamaron porque supuestamente compraba droga en otro punto de la ciudad.

Durante la confrontación, “El Hondureño” lo sujetó por la espalda mientras que Edgar lo atacó con un cuchillo en el cuello, causándole una grave herida que le hizo perder abundante sangre.

Herido, Edgar logró llegar hasta la casa de su hermana para pedir ayuda. Sus familiares lo trasladaron de urgencia en un vehículo de un vecino hacia la clínica 70 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desde donde fue remitido en ambulancia a la clínica 1, debido a la gravedad del caso.

Los médicos le advirtieron que debía vigilar cualquier cambio en la coloración de la piel en la zona afectada, ya que un mal proceso de cicatrización podría poner nuevamente en riesgo su vida.

Al ser dado de alta, el joven acudió junto a sus familiares a la Delegación Sureste de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde solicitó mayor seguridad en la calle donde fue atacado.