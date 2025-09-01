  1. Inicio
  2. · Hondureños en el Mundo

Padre de hondureña que murió atropellada en EE UU: "Cómo duele haberte perdido"

El progenitor de Stefhany Michelle Reconco es un reconocido entrenador de fútbol de Juticalpa, Olancho. El hombre contó cómo reaccionó tras enterarse de la muerte de su hija

  • 01 de septiembre de 2025 a las 08:27

Juticalpa, Olancho.- "Esta noticia me ha devastado", fueron las palabras del padre de Stefhany Michelle Reconco, la joven hondureña que murió atropellada la madrugada del domingo en Estados Unidos.

Joel Reconco, reconocido entrenador de fútbol de la ciudad de Juticalpa, con pasado en las reservas y el primer equipo del Olancho FC, narró que su hija andaba de compras cuando fue embestida por un vehículo fantasma.

¿Cuáles son los nombres de los cadáveres que serán inhumados? Van 78 este 2025

El entrevistado recordó que estaba dormido alrededor de las 5:00 de la mañana de ayer (domingo 31 de agosto), cuando su exesposa lo llamó al celular y le dijo: "Tienes que ser fuerte, sucedió algo... murió nuestra hija".

El entrenador de fútbol relató que de inmediato salió hacia la casa de su madre y le contó lo ocurrido. "Aquí lloramos y seguimos llorando por nuestra niña bonita".

"Cómo duele haberte perdido, mi niña bonita. Mi corazón llora, mi alma llora, pero Dios sabe por qué pasan las cosas. Te amaré por siempre", escribió después en su cuenta de Facebook Joel Reconco.

La joven hondureña Michelle Reconco, originaria de Juticalpa, Olancho, perdió la vida de manera trágica tras ser atropellada por un vehículo en la ciudad de Miami, Estados Unidos, cuando salía de un establecimiento.

Pese a la rápida intervención de las autoridades locales, no fue posible salvar su vida. La noticia ha causado gran conmoción entre familiares, amigos y la comunidad de Juticalpa, quienes hoy lamentan profundamente su partida.

Lo mató y llamó a su jefe para confesarlo: Wilmer Murillo fue asesinado por su compañero en SPS

La persona que atropelló a la joven hondureña huyó del lugar tras el accidente y es buscada por las autoridades. Hasta el momento, se desconoce si ha sido detenida por la Policía de Estados Unidos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias