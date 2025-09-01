Padre de hondureña que murió atropellada en EE UU: "Cómo duele haberte perdido"

Joel Reconco , reconocido entrenador de fútbol de la ciudad de Juticalpa, con pasado en las reservas y el primer equipo del Olancho FC, narró que su hija andaba de compras cuando fue embestida por un vehículo fantasma.

Juticalpa, Olancho.- "Esta noticia me ha devastado", fueron las palabras del padre de Stefhany Michelle Reconco , la joven hondureña que murió atropellada la madrugada del domingo en Estados Unidos.

El entrevistado recordó que estaba dormido alrededor de las 5:00 de la mañana de ayer (domingo 31 de agosto), cuando su exesposa lo llamó al celular y le dijo: "Tienes que ser fuerte, sucedió algo... murió nuestra hija".

El entrenador de fútbol relató que de inmediato salió hacia la casa de su madre y le contó lo ocurrido. "Aquí lloramos y seguimos llorando por nuestra niña bonita".

"Cómo duele haberte perdido, mi niña bonita. Mi corazón llora, mi alma llora, pero Dios sabe por qué pasan las cosas. Te amaré por siempre", escribió después en su cuenta de Facebook Joel Reconco.

La joven hondureña Michelle Reconco, originaria de Juticalpa, Olancho, perdió la vida de manera trágica tras ser atropellada por un vehículo en la ciudad de Miami, Estados Unidos, cuando salía de un establecimiento.

Pese a la rápida intervención de las autoridades locales, no fue posible salvar su vida. La noticia ha causado gran conmoción entre familiares, amigos y la comunidad de Juticalpa, quienes hoy lamentan profundamente su partida.