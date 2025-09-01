"Nunca pensé que iba a enterrar a mi hija": padre de Michelle Reconco, hondureña atropellada en Miami

La vida de la joven hondureña Sthefany Michelle Reconco se apagó al ser víctima de un atropellamiento en Miami. Antes de fallecer, se dirigía a traer un cargador. Más detalles a continuación.
En la madrugada del pasado domingo -31 de agosto- se reportó en la ciudad de Miami que Sthefany Michelle Reconco, de 27 años de edad y originario de Juticalpa, Olancho, perdió la vida al ser embestida por un vehículo.
El hecho ocurrió en la cuadra 3400 de la avenida 32 del noroeste en horas de la madrugada. El conductor del vehículo huyó de la escena, mientras que los transeúntes se acercaron a auxiliar a Sthefany Michelle.
La Policía también llegó al lugar y al ver a la joven herida, la trasladaron de emergencia a un centro hospitalario. Lamentablemente, falleció por la gravedad de las lesiones.
Joel Felipe Reconco, un reconocido entrenador de fútbol en Juticalpa, era el padre de Sthefany Michelle. Don Joel relató que su hija mayor se encontraba con dos primas en una tienda. Cruzó la calle porque había dejado el cargador de un dispositivo móvil.
"Las otras dos niñas pasaron cruzando la calle y ella ahí dijo "se me olvidó mi cargador." y se regresó a traer el cargador. En lo que regresó venía un muchacho (...) y entonces me la levantó, me la tiró como un metro o dos metros y se dio la fuga", declaró en el medio GuayapeTV.
Don Joel recibió la trágica noticia de parte de su exesposa. Consternado, salió donde su madre (la abuela de Sthefany) a avisarle, rompiendo en llanto por la pérdida. "Ojalá que Dios me la tenga en el cielo y que desde allá arriba nos esté cuidando", dijo.
Sthefany Michelle migró hacia Estados Unidos, donde se casó y obtuvo su residencia. Joel Reconco reveló que si Sthefany Michelle planeaba llevárselo a él a Estados Unidos, así como a sus hermanos.
Joel Reconco hace aproximadamente dos años y medio perdió a su esposa y a su hijo, y ahora tiene que enfrentar un duelo nuevamente.
"No es fácil, pero yo me agarro de las cosas de Dios. Leo la Biblia y ahí estoy. Ojalá que Dios siempre me dé fortaleza, todos los días le pido a Dios fortaleza y que me dé sobre todo vida para así criar mis hijitos que tengo aquí en Honduras", expresó.
Sthefany Michelle viajaba con frecuencia a Honduras para visitar a su familia, pasando tiempo de calidad con ellos y apoyándolos.
Don Joel Felipe mencionó que hace unos días su hija le había dicho que le enviaría una caja de medicamentos para él, y algunas otras cosas para sus hermanos.
La joven Sthefany tenía por costumbre hablarle a su padre, preguntándole cómo le iba en los partidos como entrenador ya que cuando estaba en Honduras, disfrutaba acompañarlo.
"Siempre estaba pendiente, mandando un mensajito en cada partido que jugaba ´¿Cómo quedó, papi?´ ´Ganó, ¿verdad?´ ´Feliz sábado, papá´. A ella le encantaba el fútbol que hasta a los estadios me acompañaba", recordó.
A Sthefany Michelle la velarán el miércoles 3 de septiembre en Miami, y se espera que el próximo fin de semana sus restos lleguen a Juticalpa para su sepelio.
"Nunca pensé que iba a enterrar a mi hija, sino ella enterrarme a mí. Yo siempre le decía a ella el día que cuando yo esté viejito, ahí me van a enterrar. Ahora mira cómo las cosas cambian", comentó.