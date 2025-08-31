Escapó de casa y años atrás sufrió una lesión a manos de su madre: niño hondureño hallado muerto en EE UU

El caso del hondureño Bryan Vásquez, un niño de 12 años cuyo cuerpo fue hallado en un canal de Nueva Orleans, ha conmocionado a la comunidad tras conocerse su trágica muerte y la historia que revela años de presuntos abusos de su madre. Aquí los detalles:
A finales de 2013, cuando Bryan tenía solo tres meses de edad, su madre, Hilda Vásquez, llamó a una ambulancia y reportó que el bebé había dejado de respirar y estaba vomitando sangre y leche.
Al llegar al hospital, los médicos encontraron múltiples lesiones graves en él, pues presentaba un pulmón dañado, hemorragias retinianas, fracturas en ambas piernas que le provocaron deformidades en los tobillos, y una fractura de cráneo con inflamación.
Los médicos concluyeron que las lesiones eran agudas y compatibles con un traumatismo no accidental, por lo que inició una investigación en contra de la madre.
Por el caso, fue acusada su progenitora en 2014 por cargos de crueldad hacia menores y crueldad en segundo grado. Sin embargo, terminó declarándose culpable de un cargo menor por trato negligente.
Tras un periodo bajo custodia, Bryan fue colocado en un hogar de acogida y luego devuelto a su madre. Sin embargo, en 2021, el Departamento de Servicios para Niños y Familias (DCFS) recibió un nuevo reporte de la escuela de Bryan, que alertaba sobre hematomas visibles en su rostro y parte interna del muslo.
El mismo informe indicaba que el niño tenía un Plan Educativo Individualizado debido a una "lesión cerebral traumática (no accidental)".
El 14 de agosto de este año, Bryan fue reportado como desaparecido luego de escapar por la ventana de su habitación. Las cámaras de un timbre de puerta captaron al menor caminando solo por la calle, vestido únicamente con un pañal, alrededor de las 5:20 de la mañana.
La madre alegó que su hijo era autista y tenía tendencia a escaparse para ir a jugar a un parque cercano. Sin embargo, la familia se había mudado recientemente a un nuevo vecindario, por el menor desconocía el área.
Después de casi dos semanas de búsqueda intensa, que incluyó drones, perros de rastreo, voluntarios y varias agencias, el cuerpo de Bryan fue finalmente localizado sin vida. La autopsia concluyó que la causa de muerte fue un traumatismo por "fuerza contundente debido a un caimán" y ahogamiento.