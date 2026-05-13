Migrante hondureño denuncia infección tras supuesta mala instalación de grillete por parte de ICE

Estados Unidos.- Un migrante hondureño denunció que un supuesto error en el manejo de su información por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) provocó que permaneciera durante varios meses con un grillete electrónico, situación que, según relató, le ocasionó una infección en la piel, complicaciones médicas y severas afectaciones emocionales. El hombre, de quien no se reveló la identidad, aseguró que el dispositivo le fue colocado en enero durante una cita de seguimiento con autoridades migratorias, pero no recibió explicaciones sobre las razones de la medida. Desde entonces, el hondureño comenzó a experimentar problemas en la piel que, según dijo, se agravaron debido a que padece diabetes.

De acuerdo con su testimonio, el grillete lo tuvo colocado durante un periodo prolongado pese a que solicitó en reiteradas ocasiones que fuera retirado por razones de salud. Además, sostiene que la situación se complicó debido a un supuesto error administrativo en sus datos de contacto. Según explicó, ICE no logró comunicarse con él porque la información registrada era incorrecta, lo que retrasó el proceso para retirarle el dispositivo electrónico. “Porque el grillete me lo hubieran quitado prácticamente a las 2 semanas, 3 semanas de habérmelo puesto... pero como no tenían cómo comunicarse conmigo... eso causó que lo tuviera por 4 meses y que apareciera el hongo”, relató el hondureño.