México reporta primeros dos migrantes hondureños sobrevivientes tras incendio

De los 11 hondureños restantes aún no se tiene mayor certeza aunque de acuerdo a las autoridades de Honduras, 8 sobrevivieron y cinco están por confirmar su estado.

Lo mismo ocurrió en Protección, Santa Bárbara... ahí cuatro familias esperan con ansias tener una comunicación oficial que los saque de la angustia de no saber si sus parientes perecieron o están vivos.

Mientras el vicencanciller se aventuraba a dar una cifra exacta de víctimas a través de una red social de masiva difusión, el cónsul de Honduras en México, Héctor Amador, pedía a los medios de comunicación esperar hasta confirmar si realmente todos los compatriotas del listado habían muerto.

“Desconocemos qué es lo que les está pasando a los migrantes, no sabemos si están en el hospital, no sabemos si están entre las víctimas, entonces no podemos decir que los 13 hondureños están muertos, pueden ser sobrevivientes también”, expresó a El Heraldo.

Y dejó claro que sin una versión oficial de Migración de México que puntualizara que fallecieron 13 hondureños, era irresponsable determinar si estaban con vida, hospitalizados o muertos.