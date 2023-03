De “13 compatriotas fallecidos” a “no hay confirmación”: Cancillería se enredó en la cifra de hondureños muertos en incendio de México

El vicecanciller escribió a la 1:33 de la tarde (Hora de Honduras) el siguiente aviso en Twitter: “iLamentablemente 13 compatriotas han fallecido en el incendio de la Estación Migratoria en Ciudad Juarez. En nombre de la Presidenta @XiomaraCastroZ y @EnriqueReinaHN nuestras más sentidas condolencias. Haremos todo y lo más rápido para traer los cuerpos”. Dos horas más tarde, a las 4:05 PM (hora de Honduras), su mensaje contradecía la tragedia. “Todavía hay un rayo de esperanza. Información nueva llegó del Instituto Nacional de Migración de MX a Cancillería Mx que aún no hay confirmación oficial de todos los fallecidos. Esperemos”, escribió en la misma red social.

Lo mismo ocurrió en Protección, Santa Bárbara... ahí cuatro familias esperan con ansias tener una comunicación oficial que los saque de la angustia de no saber si sus parientes perecieron o están vivos.

“Desconocemos qué es lo que les está pasando a los migrantes, no sabemos si están en el hospital, no sabemos si están entre las víctimas, entonces no podemos decir que los 13 hondureños están muertos, pueden ser sobrevivientes también”, expresó a El Heraldo.

Y dejó claro que sin una versión oficial de Migración de México que puntualizara que fallecieron 13 hondureños, era irresponsable determinar si estaban con vida, hospitalizados o muertos.