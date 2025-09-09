  1. Inicio
Joven hondureño de 16 años muere apuñalado en pelea en Barcelona, España

Un joven hondureño de 16 años murió apuñalado durante una pelea en el distrito de Sants-Montjuïc, en Barcelona. Otro menor de nacionalidad colombiana resultó herido

  • 09 de septiembre de 2025 a las 09:50
Hasta el momento la identidad del menor hondureño no ha sido confirmada.

 Foto: Redes sociales

Barcelona, España.- Un adolescente hondureño de 16 años murió tras ser apuñalado en una pelea ocurrida la noche del lunes en el distrito de Sants-Montjuïc, en Barcelona.

La policía investiga el hecho como un posible ajuste de cuentas entre grupos juveniles.

El incidente se registró en la calle Antoni Campmany, donde, según testigos, participaron al menos siete personas, entre ellas menores y adultos. Vecinos de la zona alertaron al número de emergencias 112, lo que permitió la rápida llegada de una patrulla.

En el lugar fueron encontrados dos menores heridos por arma blanca: el joven hondureño y otro adolescente de nacionalidad colombiana.

Ambos fueron trasladados por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) a un hospital, donde horas después se confirmó el fallecimiento del hondureño. El otro menor permanece ingresado bajo atención médica.

Hasta ahora, las autoridades no han revelado la identidad del menor fallecido ni el lugar específico de Honduras de donde era originario.

Investigación en curso

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que la víctima y los agresores podrían haberse conocido previamente. La División de Investigación Criminal (DIC) de la policía catalana continúa recabando testimonios e imágenes de cámaras de seguridad con el objetivo de identificar y detener a los responsables.

Aunque la principal hipótesis es un ajuste de cuentas entre grupos juveniles, no se ha confirmado si los implicados forman parte de bandas organizadas.

Este hecho se produce en el marco del "Plan Daga", operativo especial que busca reducir el uso de armas blancas en la vía pública desde septiembre de 2024. Solo en el último año, se han incautado más de 10,000 cuchillos, machetes y otros objetos similares en estaciones de metro, zonas de ocio y espacios públicos.

