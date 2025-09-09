Joven hondureño de 16 años muere apuñalado en pelea en Barcelona, España

Barcelona, España.- Un adolescente hondureño de 16 años murió tras ser apuñalado en una pelea ocurrida la noche del lunes en el distrito de Sants-Montjuïc, en Barcelona. La policía investiga el hecho como un posible ajuste de cuentas entre grupos juveniles.

El incidente se registró en la calle Antoni Campmany, donde, según testigos, participaron al menos siete personas, entre ellas menores y adultos. Vecinos de la zona alertaron al número de emergencias 112, lo que permitió la rápida llegada de una patrulla. En el lugar fueron encontrados dos menores heridos por arma blanca: el joven hondureño y otro adolescente de nacionalidad colombiana. Ambos fueron trasladados por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) a un hospital, donde horas después se confirmó el fallecimiento del hondureño. El otro menor permanece ingresado bajo atención médica. Hasta ahora, las autoridades no han revelado la identidad del menor fallecido ni el lugar específico de Honduras de donde era originario.

Investigación en curso

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que la víctima y los agresores podrían haberse conocido previamente. La División de Investigación Criminal (DIC) de la policía catalana continúa recabando testimonios e imágenes de cámaras de seguridad con el objetivo de identificar y detener a los responsables.