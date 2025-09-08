Condenan a hondureño a cadena perpetua por asesinar a hombre con un hacha en Texas

El 11 de agosto de 2025, un tribunal lo declaró responsable de haber atacado mortalmente con un hacha a un hombre en situación de calle.

Dallas, Estados Unidos.- Un hondureño identificado como Carlos Estrada , alias “Kiko”, originario de Sulaco, Yoro, en Honduras, fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos tras ser hallado culpable de un atroz asesinato ocurrido en diciembre de 2023 en la ciudad de Dallas, Texas .

La víctima se encontraba enviando un mensaje de texto cuando fue sorprendida sin previo aviso.

Testigos relataron que la agresión fue repentina y sin provocación; incluso, un transeúnte intentó intervenir, pero tuvo que huir temiendo por su vida.

Tras el crimen, Estrada trasladó el cuerpo al interior de un tráiler, lo envolvió y lo abandonó junto al arma homicida antes de escapar.

La policía lo capturó menos de 24 horas después en la casa de una tía en Balch Springs. Pruebas de ADN en el hacha y en sus zapatos confirmaron su responsabilidad.

Durante el juicio, además del brutal crimen, salieron a la luz los vínculos del hondureño con la pandilla 18 y su historial de intimidación en la comunidad.

Asimismo, se reveló que Estrada y su familia realizaron rituales vinculados a la Santa Muerte con la intención de influir en el juez del caso.