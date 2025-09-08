Condenan a hondureño a cadena perpetua por asesinar a hombre con un hacha en Texas

Dallas, Estados Unidos.- Un hondureño identificado como Carlos Estrada, alias “Kiko”, originario de Sulaco, Yoro, en Honduras, fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos tras ser hallado culpable de un atroz asesinato ocurrido en diciembre de 2023 en la ciudad de Dallas, Texas.
El 11 de agosto de 2025, un tribunal lo declaró responsable de haber atacado mortalmente con un hacha a un hombre en situación de calle.
La víctima se encontraba enviando un mensaje de texto cuando fue sorprendida sin previo aviso.
Testigos relataron que la agresión fue repentina y sin provocación; incluso, un transeúnte intentó intervenir, pero tuvo que huir temiendo por su vida.
Tras el crimen, Estrada trasladó el cuerpo al interior de un tráiler, lo envolvió y lo abandonó junto al arma homicida antes de escapar.
La policía lo capturó menos de 24 horas después en la casa de una tía en Balch Springs. Pruebas de ADN en el hacha y en sus zapatos confirmaron su responsabilidad.
Durante el juicio, además del brutal crimen, salieron a la luz los vínculos del hondureño con la pandilla 18 y su historial de intimidación en la comunidad.
Asimismo, se reveló que Estrada y su familia realizaron rituales vinculados a la Santa Muerte con la intención de influir en el juez del caso.
El veredicto fue recibido con alivio por la familia de la víctima, que aseguró que con la cadena perpetua se hizo justicia tras el horror vivido.
El caso fue llevado por la fiscal principal del distrito, Nadin-Sarah Salkic, con apoyo de su equipo, mientras que la investigación estuvo a cargo del Departamento de Policía de Dallas, dirigido por el detective Adam Thayer y el investigador Mayo Loza.