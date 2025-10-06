Hondureños fallecen en distintos accidentes de tránsito en Texas y Florida

Texas, Estados Unidos.- Dos ciudadanos hondureños perdieron la vida en hechos diferentes ocurridos en Estados Unidos durante los últimos días, según informaron medios locales.
El primer fallecido fue identificado como Fernando Urrutia, originario del municipio de Atima, en Santa Bárbara, quien murió en un accidente de tránsito en la ciudad de Austin, Texas.
Un medio local reportó que Urrutia residía en esa localidad estadounidense, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre las circunstancias del siniestro ni si sus restos serán repatriados a Honduras.
Familiares y amigos han expresado su consternación a través de mensajes en redes sociales, recordándolo como un hombre trabajador y dedicado a su familia.
Por otra parte, el segundo hondureño fue identificado como Miguel Mateo Murillo, originario del barrio El Calvario, en Lepaera, Lempira, quien también perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido el viernes 4 de octubre en Miami, Florida.
De acuerdo con la información compartida, Murillo se trasladaba en motocicleta cuando ocurrió el fatal hecho.
Personas cercanas lamentaron su muerte y enviaron mensajes de condolencias a su madre y a otros familiares, destacando el espíritu de superación que lo caracterizaba desde joven.
Hasta el momento, se desconoce si ambos cuerpos serán repatriados a Honduras para recibir sepultura en sus lugares de origen.