Hondureño muere ahogado en el Río Bravo

La mujer que no podía contener el llanto reveló que no ha podido tener el cuerpo de su hijo mayor para poder identificarlo, por lo que pidió ayuda a las autoridades para recuperar el cadáver.

“Dios mío, no puedo con este dolor”, expresó mientras sus demás hijos pequeños la consolaban y abrazaban. También recibió atención médica porque se encontraba en estado de shock.

Según se conoció, una mujer le contó a la acongojada madre que su hijo se había perdido en la crecida del río cuando supuestamente alguien lo venía persiguiendo. El agua lo arrastró y desapareció.

La mujer recordó las últimas palabras que le dijo su hijo. “Solo me dio un abrazo y me dijo, mami, aquí no podemos aguantar hambre, yo me voy a ir, y yo le voy a ayudar”.