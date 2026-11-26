La Paz, El Salvador.- Un transportista hondureño perdió la vida tras ser atacado a balazos mientras conducía una rastra por una carretera de El Salvador, en un hecho que mantiene bajo investigación a las autoridades de ese país.
La víctima fue identificada como Marvin David Castellanos, de 32 años, originario de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés, en Honduras.
El crimen se registró en la carretera del Litoral, en el tramo que conduce hacia Zacatecoluca, a la altura del cantón El Carmen, en el distrito de San Pedro Masahuat, departamento de La Paz.
De acuerdo con los informes preliminares, Castellanos se desplazaba en un vehículo de carga pesada cuando fue interceptado y atacado a disparos por sujetos armados. El hondureño habría emprendido un viaje de regreso desde Estados Unidos.
La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador confirmó el homicidio mediante un reporte en sus canales oficiales. "La víctima es un hombre que fue herido con arma de fuego. Nuestros elementos trabajan para ubicar al responsable", informó la institución.
Agentes policiales y efectivos militares desplegaron un operativo de búsqueda en el sector para localizar a los responsables del ataque.
Familiares y compañeros del rubro del transporte en Honduras esperan información sobre los procedimientos para la repatriación de sus restos.