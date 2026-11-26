La Paz, El Salvador.- Un transportista hondureño perdió la vida tras ser atacado a balazos mientras conducía una rastra por una carretera de El Salvador, en un hecho que mantiene bajo investigación a las autoridades de ese país.

La víctima fue identificada como Marvin David Castellanos, de 32 años, originario de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés, en Honduras.

El crimen se registró en la carretera del Litoral, en el tramo que conduce hacia Zacatecoluca, a la altura del cantón El Carmen, en el distrito de San Pedro Masahuat, departamento de La Paz.