“No creían que soy estadounidense”: hondureño es detenido violentamente en Charlotte

Charlotte, Estados Unidos.- Un hondureño capturó en video el momento en que agentes estadounidenses quebraron la ventana de su vehículo, lo arrojaron al suelo y luego lo esposaron en Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos. La secuencia se viralizó en redes sociales y ocasionó indignación entre la población migrante, ya que el hombre portaba la documentación requerida. “No voy a abrir ventanas, usted me lo quiebra y usted me lo paga (el vidrio)”, se escucha decir al hondureño en el video, mientras las autoridades policiales le exigían que bajará del vehículo.

Segundos después, uno de los agentes decidió quebrar la ventana del automotor y abrir por su cuenta la puerta del conductor. “¿Por qué hizo eso?”, le cuestionó el hondureño impactado por lo ocurrido. La respuesta nunca llegó, por el contrario, los policías lo tomaron por la fuerza y lo arrojaron al pavimento hasta dejarlo boca abajo y con las manos esposadas en su espalda. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “No creían que soy estadounidense”, declaró el hombre ante Associated Press, mientras recordaba la mala experiencia que había vivido minutos atrás. De acuerdo con información de Noticias Univision, el hombre implicado rresponde al nombre de Willy Wender Aceituno Medina.

Aceituno es de origen hondureño, pero es ciudadano estadounidense desde 2019, es decir, hace ya seis años. No obstante, tiene más de 25 años de vivir en Charlotte.

Después de la violenta detención, Aceituno fue obligado a ingresar a una camioneta mientras esperaba que las autoridades revisaran su documentación. Durante el operativo, otros seis ciudadanos fueron detenidos. Según comentó Aceituno, una gran comunidad está atemorizada por las constantes detenciones en este sector.

Video de la detención aquí:

Patrulla Fronteriza rompe el vidrio de la camioneta de un ciudadano estadounidense en Charlotte. Willy Aceituno fue tratado con violencia durante una parada migratoria a pesar de notificarles a los agentes de la Patrulla Fronteriza que es ciudadano estadounidense. Sucedió en medio de masivos operativos en la ciudad más grande de Carolina del Norte en el que arrestaron a más de 80 personas.