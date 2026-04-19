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Detienen a dos hondureños en operativo migratorio en Luisiana

Los capturados fueron identificados como Ezequiel Lara Reyes y Maycol Cárcamo Antúnez, quienes, según reportes oficiales, intentaron evadir a las autoridades al huir en un vehículo

  • Actualizado: 19 de abril de 2026 a las 17:03
Detienen a dos hondureños en operativo migratorio en Luisiana

Ambos se refugiaron en una vivienda, donde permanecieron atrincherados durante varias horas, lo que obligó a las autoridades a desplegar un operativo más amplio en la zona.

 Foto: Captura de video

Luisiana, Estados Unidos.- Dos ciudadanos hondureños fueron detenidos en Estados Unidos durante un operativo migratorio ejecutado por autoridades federales, tras ser señalados por permanecer de forma irregular en el país y contar con órdenes definitivas de deportación.

La detención se llevó a cabo el pasado 15 de abril en Hammond, como parte de acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), orientadas a ubicar a personas con procesos migratorios pendientes.

Los capturados fueron identificados como Ezequiel Lara Reyes y Maycol Cárcamo Antúnez, quienes, según reportes oficiales, intentaron evadir a las autoridades al huir en un vehículo tras detectar la presencia de los agentes.

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Posteriormente, ambos se refugiaron en una vivienda, donde permanecieron atrincherados durante varias horas, lo que obligó a las autoridades a desplegar un operativo más amplio en la zona.

El procedimiento contó con el apoyo de fuerzas locales y federales, que acordonaron el área mientras se gestionaba una orden judicial que permitiera el ingreso al inmueble.

Tras obtener la autorización correspondiente, los agentes lograron ingresar a la vivienda y efectuar la detención de los dos hombres sin que se registraran personas heridas durante la operación.

Luego de su captura, ambos quedaron bajo custodia federal, a la espera de ser procesados para su eventual expulsión del territorio estadounidense en las próximas semanas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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