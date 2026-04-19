Detienen a dos hondureños en operativo migratorio en Luisiana

Luisiana, Estados Unidos.- Dos ciudadanos hondureños fueron detenidos en Estados Unidos durante un operativo migratorio ejecutado por autoridades federales, tras ser señalados por permanecer de forma irregular en el país y contar con órdenes definitivas de deportación.

La detención se llevó a cabo el pasado 15 de abril en Hammond, como parte de acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), orientadas a ubicar a personas con procesos migratorios pendientes.

Los capturados fueron identificados como Ezequiel Lara Reyes y Maycol Cárcamo Antúnez, quienes, según reportes oficiales, intentaron evadir a las autoridades al huir en un vehículo tras detectar la presencia de los agentes.