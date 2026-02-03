  1. Inicio
Condenan a 22 años de cárcel a hondureño por homicidio vehicular y fuga

Eswin Mejía, quien conducía ebrio y a alta velocidad, huyó a Honduras tras pagar una fianza y fue extraditado en marzo de 2025, luego extraditado

  • Actualizado: 03 de febrero de 2026 a las 10:18
El nivel de alcohol en la sangre del hondureño al momento del accidente era de 0.179%, y el hombre conducía a 114 kilómetros por hora (71 millas).

Los Ángeles, Estados Unidos.- Un hondureño hallado culpable de atropellar mortalmente a una mujer en Nebraska en 2016 fue sentenciado este lunes a hasta 22 años de prisión, en un caso que ha sido utilizado por los republicanos para arremeter contra los migrantes indocumentados.

Eswin Mejía recibió una sentencia de 20 a 22 años de prisión por homicidio vehicular y fuga para evitar el arresto por el accidente ocurrido en enero de 2016 en el condado de Douglas (Nebraska). Mejía huyó a Honduras tras ser dejado en libertad bajo fianza por la muerte de Sarah Root, de 23 años.

El hondureño se declaró culpable en diciembre pasado de los dos cargos, tras ser extraditado en marzo de 2025 desde su país natal. Las autoridades dijeron que Mejía conducía ebrio y participaba en carreras callejeras cuando chocó por detrás contra el auto de Root cerca a un semáforo.

El nivel de alcohol en la sangre del hondureño al momento del accidente era de 0.179%, y el hombre conducía a 114 kilómetros por hora (71 millas) cuando chocó por detrás el coche de Root. Mejía, quien se encontraba en el país de forma indocumentada, pagó una fianza de 5.000 dólares y desapareció.

El gobernador de Nebraska, el republicano Jim Pillen, celebró este lunes la condena y advirtió que la tragedia “se podría haber evitado” si no fuera por las fallidas políticas de control migratorio de la Administración de Barack Obama (2009-2017).

