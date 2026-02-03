Condenan a 22 años de cárcel a hondureño por homicidio vehicular y fuga

Los Ángeles, Estados Unidos.- Un hondureño hallado culpable de atropellar mortalmente a una mujer en Nebraska en 2016 fue sentenciado este lunes a hasta 22 años de prisión, en un caso que ha sido utilizado por los republicanos para arremeter contra los migrantes indocumentados.

Eswin Mejía recibió una sentencia de 20 a 22 años de prisión por homicidio vehicular y fuga para evitar el arresto por el accidente ocurrido en enero de 2016 en el condado de Douglas (Nebraska). Mejía huyó a Honduras tras ser dejado en libertad bajo fianza por la muerte de Sarah Root, de 23 años.