Café hondureño conquista Europa y asegura su cupo a la final de AeroPress

Tegucigalpa, Honduras- En medio de un panorama de país marcado por los retos sociales y económicos, el café hondureño aparece para poner el nombre de Honduras en alto tras asegurar su pase a la Final Mundial de AeroPress, y también por figurar en el reciente Paris Coffee Show 2026, evento líder de Francia que reunió a más de 500 tostadores y expositores. "Estuvimos en París, fuimos invitados especiales por haber ganado el mejor café especial del mundo en Copenhague, donde impartimos dos conferencias magistrales", dijo a EL HERALDO el propietario de Finca Jerusalén, de Honduras, José Cuéllar.

Entre sus disertaciones, el ingeniero Cuéllar se centró en los cafés especiales de Honduras y en cómo el cambio climático ha estado afectando a los productores hondureños. Asimismo, abordó la problemática financiera a la que se enfrentan los caficultores hondureños y lo que cuesta producir café especial, con el objetivo de "crear conciencia en los compradores europeos de que los precios tienen que ir cambiando de acuerdo con los costos de producción".

Café hondureño gana primer lugar

Durante la gira europea, el café de variedad de Santa Bárbara, representado por Finca Jerusalén y Ebel Café, participó en el Polish AeroPress Championship Final (Campeonato Polaco de AeroPress 2026), quedando en el primer lugar de esta competencia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Con su proceso Red Honey Coffee, Finca Jerusalén, se abrió la puerta al reconocido campeonato que busca encontrar la mejor taza de café. "Seguimos poniendo en alto el nombre de Honduras y dándolo a conocer como uno de los mejores cafés del mundo", afirmó José Cuellar.

La gira comenzó con el Paris Coffee Show del 12 al 14 de septiembre en el Parc Floral de París, Francia, y el Campeonato Polaco de AeroPress 2026 del 15 al 17 del mismo mes en el Ptak Warsaw Expo en las afueras de Varsovia. Cabe remarcar que esta invitación se otorgó gracias a que el café de Finca Jerusalén fue catalogado como "el mejor café del mundo" durante el World of Coffee de Copenhague, feria organizada por la Specialty Coffee Association.