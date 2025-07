"Adiós, papi": familia hondureña rompe en llanto al ser separada por ICE en Texas

"Solo me dijo que estuviera bien, que en manos de Dios estamos. Fue lo único", fueron las últimas palabras con las que Marlon Ríos se despidió, según comentó su esposa.

"Él no quería venir, pero yo le dije que no, que viniera para que llevaramos todo en regla, que era mejor así", declaró López.

Nare López detalló que ella y su familia residen en Austin desde hace seis años, siendo su esposo el encargado de llevar el sustento al hogar al ser el único que trabajaba, esto debido a que ella sufrió un accidente laboral que la orilló a someterse a una cirugía en su pie, el cual ahora tiene 12 tornillos.

Este escenario sumado a su inhabilitación para poder trabajar la ha llenado de incertidumbre sobre su futuro junto a sus dos hijas.

"La verdad no sé qué voy a hacer. No tengo a nadie, no tengo trabajo", dijo Nare López entre sollozos.

San Antonio es la tercera ciudad en Estados Unidos donde se ejecutan más arrestos contra hondureños. De acuerdo a un análisis de EL HERALDO Plus, entre 2022 a 2025 se han arrestado a 3,991 hondureños en San Antonio, ubicándose por detrás de Nueva Orleans (5,255) y Houston (5,625).