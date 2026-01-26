Xiomara Castro en su último discurso: “Quiero desearle suerte a Tito Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta Xiomara Castro hizo su última comparecencia pública previo a entregar el poder este 27 de enero, fecha en que Nasry Asfura será investido en el Congreso Nacional (CN). Castro Sarmiento estuvo en el Estadio Nacional de Tegucigalpa inaugurando una serie de obras como las nuevas butacas en el sector de preferencia y dando su último discurso.

Será a la medianoche cuando deje las instalaciones de Casa Presidencial, pero antes enumeró parte de sus logros en los cuatro años que gobernó al país. La mandataria saliente inició diciendo que “hace cuatro años estuvimos asumiendo la presidencia en este estadio y hoy volvemos en el último día de mi mandato, en aquel entonces el estadio era diferente. Entregamos un estadio remodelado, diferente, como un estadio de primer mundo y ha sido un esfuerzo muy grande. Gracias Mario (Moncada) porque no solo es este estadio, estamos hablando de 104 campos de fútbol y 31 que están por concluir. Hoy estamos cumpliendo cuatro años del primer gobierno del Partido Libre, de un partido de izquierda y de la primera mujer presidenta de Honduras”. Puntualizó que no se debe olvidar “de dónde venimos ya que venimos de una lucha incansable que se inicia con el golpe de Estado al presidente Manuel Zelaya y de un gobierno que inició con programas históricos. No se me olvida lo que significó ese gobierno que demostró que se podrían hacer las cosas diferentes”. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En relación al pasado, estableció: “12 años nos ha tocado caminar y este partido no surge de un compadrazgo, surge de las calles y caminar juntos en los momentos más difíciles: el crimen del golpe, tres fraudes electorales y lo importante es que el 2021 significó un cambio radical para Honduras. Esta mujer y junto al pueblo, porque este gobierno ha sido el gobierno del pueblo, así gobernamos estos cuatro años y qué dejamos: una macroeconomía sólida y con cambios como la eliminación de fideicomisos, la eliminación de las Zede, declaramos la energía como un derecho humano, iniciamos un proceso de camino en beneficio del pueblo y esta macroeconomía que dejamos es sólida como son sólidas las reservas internacionales”.

Siguiendo su discurso, Xiomara Castro habló de logros como en el tema de educación. "Volvimos a la matrícula gratis como en el gobierno del expresidente Zelaya, volvimos a la merienda escolar en las escuelas, regresamos al estatuto del docente dándole a los maestros la dignidad que se merecen, ajustes salariales todos los años y lo más importante la reconstrucción de cinco mil escuelas. Honduras libre de analfabetismo, 300 mil becas para nuestros niños y mobiliarios junto a escuelas dignas, apertura de las normales y ahora bilingües para que nuestros niños aprendan inglés, un cambio estructural en educación". Añadió: "Si nos vamos a salud son ocho hospitales que se están construyendo y la compra de equipamiento para los centros médicos, el reconocimiento a los médicos con su salario y el tema de los medicamentos porque cuando recibí estaba en un 30% de abastecimiento y ahora lo dejo en un 70%. Muchos de la tercera edad hoy están recibiendo medicamentos en sus casas, se redujo la mora quirúrgica".

Infraestructura, energía y más áreas fueron recordadas en cuanto a sus logros. “En infraestructura con carreteras sin peajes, caminos productivos, aeropuertos, aduanas y lo que se puede apreciar es que se tiene un país con dignidad. Igual el desarrollo que hemos llevado a cabo a través del medio ambiente y hemos recuperado nuestros bosques”. “900 mil familias no han pagado luz en estos cuatro años, el subsidio del combustible y 10 lempiras por galón que benefició durante cuatro años, subestaciones y llegamos a las aldeas más recónditas. Tocamos cada una de las áreas donde hemos intervenido en estos cuatro años. Seguridad donde Tegucigalpa y San Pedro Sula eran de las ciudades más violentas y ya no lo son”. Siguió diciendo que “lastimosamente las buenas cosas no se dijeron, se trataron de ocultar. Estoy segura que en cada comunidad y en cada lugar ahí están los pasos de este gobierno comprometido con el pueblo”. En el ocaso de su discurso y sobre su salida del gobierno, mencionó: “Cumpliendo el mandato constitucional y con la plena convicción de que más temprano que tarde volveremos, quiero siempre recordar que yo denuncié la injerencia internacional como el fraude en estas elecciones, especialmente aquí en la capital, seguimos exigiendo que se cuenten las 435 actas que establecen que el alcalde se llama Jorge Aldana”.