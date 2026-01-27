Xiomara Castro se despide de la presidencia: "Gracias por resistir junto a mí"

Tegucigalpa, Honduras.- La izquierdista Xiomara Castro se despidió este martes de la Presidencia hondureña, a la que llegó en 2022 como primera mujer en ostentar ese cargo, agradeciendo al "pueblo" por "resistir" junto a ella esos cuatro años "de lucha por la soberanía, la independencia, la justicia social". "Gracias, pueblo hondureño, por tu respaldo inquebrantable al proyecto de la Refundación Nacional y por resistir junto a mí estos cuatro años de lucha por la soberanía, la independencia, la justicia social en Honduras", escribió la ya exmandataria en X, horas después de que el conservador Nasry Asfura tomase posesión como nuevo presidente del país.

"Nada de lo conquistado habría sido posible sin la resistencia popular, sin la sangre y el sacrificio de nuestros mártires, y sin la fuerza indomable de nuestro Partido LIBRE, nacido en la calle, en la lucha por la consulta popular y forjado en la resistencia contra el golpe de Estado, acto infame para aplastar al pueblo, pero que nunca robó nuestra esperanza", continúa el mensaje alegando que "la lucha continúa". Castro asumió el poder el 27 de enero 2022 como la primera mujer en llegar a la Presidencia. Durante su administración estuvo asesorada por su marido, el expresidente Manuel Zelaya, derrocado por un golpe de Estado perpetrado por los militares en 2009, con respaldo de los partidos Nacional y Liberal. "Al concluir este gobierno del pueblo afirmamos con hechos y no con discursos, que cumplimos el mandato histórico: contamos con los mejores resultados en educación, salud, infraestructura, creció la economía nacional, y el empleo, enfrentamos la corrupción y avanzamos en derechos humanos, seguridad y ambiente", señala Castro. Y concluye recalcando que respeta "la alternabilidad en la presidencia y la democracia. A esta generación les digo que salgo con la frente en alto y les recuerdo que las grandes avenidas quedan abiertas para una nueva victoria. Misión cumplida".