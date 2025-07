Xiomara Castro asegura que habrán elecciones sin fraude y llama al CNE a lograr consensos

En su discurso en la conmemoración de los 56 años de la guerra entre Honduras y El Salvador que desató en 1969, la mandataria manifestó: "hago un llamado enérgico a la clase política hondureña que está representada en el CNE ¡Ya basta de división y de sectarismo!", añadiendo que deben centrarse en "el diálogo y no la ofensa. La injuria ni la columnia deben prevalecer en la búsqueda del consenso".

Asimismo, puntualizó que se deben cumplir con la transmisión de los resultados preliminares y el dar a conocer los resultados definitivos, tal como lo dicta la normativa legal.

"El calendario electoral no puede seguir retrasándose. Las elecciones tienen que ser limpias, transparentes y democráticas. No más fraudes, no más golpe de Estado", resaltó Castro.

El CNE sufrió un retraso en la recepción de las propuestas de las empresas ofertantes del servicio de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Esta actividad estaba contemplada para desarrollarse el pasado 7 de julio, pero miembros de los colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre) con sus manifestaciones impidieron el ingreso de los representantes de las empresas. Ante ello, el CNE a través de una enmienda se determinara postergar la recepción de las ofertas.