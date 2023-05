Wilfredo Cerrato, exministro de Finanzas, cataloga de “innecesaria” adhesión de Honduras a la CAF

“Yo personalmente fui a buscar la opción de la CAF, lastimosamente me desanimé cuando me di cuenta lo que costaba ser socio de la CAF, primero se tiene que aportar para ser socio y que preste como una cooperativa y me desilusioné porque no podíamos darnos el lujo de buscar dinero para aportar y después optar a un préstamo”, añadió.

Cerrato sugirió al actual gobierno que para la búsqueda de préstamos Honduras tiene las puertas abiertas en instituciones financieras como el BCIE, BID, Banco Mundial y en los mercados soberanos.