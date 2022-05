“Voy a amarlos por el resto de mi vida”: Carta de “El Tigre” Bonilla previo a extradición

Tegucigalpa, M.D.C 3 de mayo de 2022

Yo, Juan Carlos Bonilla Valladares, mayor de edad, abogado y general, con número de identidad 0319-1985-00468, en estas líneas quiero expresar mi sincero agradecimiento a Dios porque él no se olvidó de despertarme todas las mañanas y permitirme vivir, respirar y dejarme ver la luz del día, a mi familia, por estar a mi lado en los buenos y malos momentos de mi vida, los cuales llevo en mi corazón profundamente, a mis amigos y compañeros de la Policía Nacional de Honduras y Fuerzas Armadas que me apoyaron incondicionalmente en el transcurso de mi formación para servir a nuestro país con dignidad, honor servicio y sacrificio.

Al doctor y magistrado Manuel Antonio Pacheco, por haberme apoyado en todo momento en la instancia legal de mi caso, a los abogados que me acompañaron siempre; abogada Alba Regina Paniagua, abogado Ramón Matamoros, por demostrar de manera permanente sus esfuerzos y dedicación en el proceso.

A mis hijos (as) no puedo prometerles que estaré presente en el camino de sus vidas, pero sí que voy a amarlos por el resto de mi vida; a mis nietos (as) y bisnietos (as) que Dios ilumine sus caminos para ser personas de bien y altruistas.

A la sociedad hondureña en general “Gracias” por brindarme su apoyo durante mi carrera policail, me siento muy satisfecho de haberles servido dentro de mis posibilidades, muchas gracias a todos. Ahora que enfrento un proceso penal en el Distrito Sur de la Corte de New York, he sido mencionado injustamente por personas desconocidas que han actuado fuera de la ley, para desprestigiar mi honor, familia y mi ardua carrera policial, solamente pido a Dios que los bendiga por siempre.

A mis amigos periodistas les doy un abrazo fraterno de mi parte.

Para finalizar, voy con la presencia del Todopoderoso, mi frente en alto, conciencia limpia que no debo nada en los Estados Unidos.

