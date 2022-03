Hija de “El Tigre” Bonilla: “Jamás me sentiré avergonzada de mis padres”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La hija del exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, escribió un extenso mensaje para referirse acerca del procedimiento legal que enfrenta su padre, quien fue capturado el pasado miércoles en respuesta a una solicitud de extradición presentada por el gobierno de Estados Unidos, quien lo supone responsable de varios cargos ligados al narcotráfico.

A través de su cuenta de Facebook, Johana Yissel Bonilla, escribió que jamás se sentirá avergonzada de sus padres y que mantiene la frente en alto en medio del momento que atraviesa su familia tras la captura de su padre.

Asimismo, la hija del exjefe policial aseguró que nunca va a negar su apellido bajo ninguna circunstancia y que confía que Dios tiene el control de esta situación, agradeciendo a la vez a las personas que le han escrito para mostrarle su solidaridad.

“Quiero agradecer a todos mis amigos, a las personas que conozco y que me conocen, por todas sus muestras de cariño, apoyo, por sus palabras hacia mi familia; en estos momentos difíciles me he dado cuenta de todo e amor que uno indirectamente siembra y que recibe. No tengo como agradecerles”, inició escribiendo en su mensaje en la red social.

Asimismo, Bonilla añadió: “JAMÁS me sentiré avergonzada de mis padres porque ellos sembraron en mí los mejores valores; siempre tendré mi frente en alto, y los que nos conocen saben que siempre hemos sido luchadores; esta mujer que conocer es el trabajo arduo de mis padres y mis hermanos y que mi padre afino con sus tratos delicados, enseñándome lecciones de vida y sobre todo siempre a luchar por mis ideales”.

Por último, la joven añadió que nunca negaría su apellido y que confía en Dios en que tiene el control en el proceso legal que existe contra su padre.

“Nunca voy a negar mi apellido bajo ninguna circunstancia, confío y sé que Dios tiene el control de todo. ¡Muchas gracias!”, finalizó la hija de Juan Carlos Bonilla.

