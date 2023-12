Al menos unas 40 viviendas se inundaron por las lluvias en Tocoa, Colón

“Hay un aproximado de 40 viviendas que están inundadas y que estamos evacuando para que no vaya a haber algún percance que lamentar”, manifestó.

No obstante, el presidente de patronato explicó que hasta ahora no tienen ningún albergue a disposición de las personas damnificadas, por lo que las movilizaron a las casas de vecinos que no presentan problemas en sus casas a causa de las lluvias.