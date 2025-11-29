"Viva JOH": así celebraron en Lempira, tras anuncio de indulto a Juan Orlando Hernández

"Viva JOH", gritaban al unísono un sinnúmero de personas que integraron una caravana en las calles del municipio tras el anuncio de Trump. Asimismo, ondeaban banderas del Partido Nacional.

Tegucigalpa, Honduras.- El anuncio de indulto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , al exmandatario hondureño, Juan Orlando Hernández (JOH), desató júbilo en las calles de Gracias, en Lempira, la noche del pasado viernes -28 de noviembre-.

Donald Trump manifestó a través de su red social denominada Truth Social, que otorgaría el indulto completo a Juan Orlando Hernández, quien en 2024 fue condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos, por cargos relacionados con narcotráfico y armas.

En su publicación, Trump señaló que Hernández fue tratado de forma "severa e injusta" y expresó que concedía el perdón "de acuerdo con muchas personas a las que respeto mucho".

El anuncio de este perdón generó diversas reacciones en Honduras y otros países. Mientras que algunos celebran la decisión de Trump, otros aseguran que es un precedente peligroso en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción.

"Hoy es un día de mucho gozo para nuestra familia, y no quiero comenzar mis palabras sin antes darle gracias a Dios", expresó Ana García de Hernández, tras conocer el anuncio de Trump.

En Gracias, Lempira, las calles se llenaron de banderas y consignas, a favor de Juan Orlando Hernández, quien gobernó al país entre 2014 y 2022.

Pese al júbilo de quienes anhelan el regreso de Juan Orlando Hernández, las autoridades del Ministerio Público señalaron que las investigaciones en su contra continúan.

"Un indulto en Estados Unidos no tiene nada que ver con los procesos investigativos que se están llevando a cabo en nuestro país", detalló el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.

Mora señaló que es pronto para determinar si habrá captura inmediata en contra de Hernández al llegar al territorio nacional, pero tampoco descartó acciones prontas del MP.