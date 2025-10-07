Vaguada dejará lluvias en varias regiones del país este miércoles

El especialista indicó que las precipitaciones serán más frecuentes e intensas en la región occidente, la región central, el sector sur y algunas zonas de la región norte.

“Continuamos con esta vaguada en superficie, se nos estarán generando lo que son lluvias y chubascos de débiles a moderados, ocasionalmente fuertes, con tormentas eléctricas ”, detalló Ochoa.

Tegucigalpa, Honduras.- El pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos ( Cenaos ), Will Ochoa, informó que el territorio nacional continuará bajo la influencia de una vaguada en superficie que dejará lluvias y chubascos de diferentes intensidades durante este miércoles 8 de octubre.

Para el resto del país, el pronosticador explicó que “tendremos lo que son precipitaciones débiles y aisladas”, debido al desplazamiento de la vaguada sobre el territorio hondureño.

En cuanto a las condiciones marítimas, Ochoa informó que el oleaje se mantendrá dentro de los parámetros normales. “Los oleajes normales en la costa norte de 1 a 3 pies y levemente alterado para el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies”, precisó.

Las temperaturas presentarán variaciones según la región. En Tegucigalpa se espera una máxima de 26 grados Celsius y una mínima de 20 grados.

En la región central, la máxima alcanzará los 29 grados y la mínima los 22 grados; mientras que en la región insular se prevé una máxima de 31 grados y una mínima de 27 grados.

Para la región norte, Ochoa detalló que las temperaturas oscilarán entre los 31 grados de máxima y los 25 grados de mínima, y en la región oriental, entre los 31 y 22 grados.

En la región sur se pronostica la temperatura más alta, con una máxima de 32 grados y una mínima de 24 grados, mientras que en el occidente del país se espera una máxima de 28 grados y una mínima de 15 grados.

El pronosticador reiteró que las lluvias persistirán durante la jornada debido al sistema atmosférico que continúa afectando al país.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado semiautomáticamente con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).